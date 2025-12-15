"Nu răspunde la telefon" Un fost selecţioner al României, mesaj pentru Cristi Chivu: "Îi transmit prin voi" - Antena Sport

Cosmin Contra (50 de ani), fost selecţioner al României în perioada septembrie 2017 – noiembrie 2019, l-a felicitat pe Cristi Chivu (45 de ani) pentru parcursul acestuia de pe banca Interului.

Chivu a învins cu 2-1 formaţia patronată de Dan Şucu (62 de ani), Genoa, şi a revenit pe primul loc în Serie A. Inter a profitat de egalul făcut de Milan, 2-2 cu Sassuolo, şi a urcat din nou pe prima poziţie în Serie A. Nerazzurrii au 33 de puncte, cu unul peste Milan şi cu două peste campioana Napoli.

Contra: “Ce face Cristi la Inter e extraordinar”

“Ce face Cristi la Inter este extraordinar pentru antrenorul român și nu pot decât să mă bucur și să-i țin pumnii la fiecare meci pe care îl joacă Inter, să câștige fiecare meci pentru a demonstra că antrenorul român este în stare să conducă la cel mai înalt nivel.

Felicitări lui Chivu, baftă în continuare. Chiar dacă nu răspunde la telefon, nici măcar la mesaje, că așa e el, dar îi transmit pe această cale că toți foștii lui colegi de la echipa națională suntem alături de el și îi ținem pumnii la fiecare meci”, a declarat Cosmin Contra pentru digisport.ro.

Contra antrenează în prezent în Qatar, pe Al-Arabi. El a preluat pe 15 octombrie formaţia qatareză. După 10 etape, Al-Arabi e pe locul 6 în prima ligă din Qatar, cu 16 puncte acumulate. Contra le-a antrenat în trecut pe Al-Kholood (Arabia Saudită), Damac (Arabia Saudită), Al-Ittihad (Arabia Saudită), Dinamo, naţionala României, Alcorcon, Getafe sau Petrolul.