"Vreau să-i dau bătăi de cap lui Chivu!" Mesaj direct pentru antrenorul lui Inter - Antena Sport

Piotr Zielinski a fost integralist pentru prima oară în Serie A sub conducerea lui Cristi Chivu, în Genoa – Inter 1-2, profitând şi de accidentarea colegului său din linia de mijloc, Hakan Calhanoglu.

Cu un gol şi un assist în acest sezon, în cele 422 de minute adunate în Serie A, polonezul de 31 de ani cotat la 10 milioane de euro speră să îl convingă pe Cristi Chivu să rămână în primul 11 şi după revenirea turcului.

Piotr Zielinski vrea să rămână titular la Inter

”Așa cum am mai spus, de când am ajuns la Inter nu am fost niciodată la 100%. Au existat accidentări, unele mai grave decât altele, dar fără continuitate nu am putut să dau tot ce aveam mai bun. Totuși, am fost calm, știam că anul acesta îmi pot arăta potențialul. Sunt fericit că antrenorul mi-a oferit puțin spațiu.

Este întotdeauna minunat să vezi Inter pe primul loc. Mai sunt multe meciuri de câștigat, dar aceasta era o oportunitate pe care nu ne-o puteam permite să o ratăm și am reușit să luăm trei puncte pe un teren foarte dificil.

Se vede din ultimele săptămâni că sunt într-o formă bună. Antrenorul mi-a găsit loc și îi mulțumesc. Mereu încerc să îi dau bătăi de cap (n.r. în alcătuirea echipei). Avem mulți campioni la mijlocul terenului, dar cu toții acceptăm această competiție”, a spus Zielinski, citat de Tuttomercatoweb.