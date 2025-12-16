Veşti bune pentru Cristi Chivu, după ce a dus-o pe Inter pe primul loc. Ce se întâmplă înaintea deplasării în Arabia Saudită - Antena Sport

Închide meniul
Veşti bune pentru Cristi Chivu, după ce a dus-o pe Inter pe primul loc. Ce se întâmplă înaintea deplasării în Arabia Saudită

Viviana Moraru Publicat: 16 decembrie 2025, 9:10

Veşti bune pentru Cristi Chivu, după ce a dus-o pe Inter pe primul loc. Ce se întâmplă înaintea deplasării în Arabia Saudită

Cristi Chivu / Profimedia Images

Cristi Chivu a primit veşti excelente, după ce a dus-o pe Inter pe primul loc în Serie A. Antrenorul român se va putea baza pe Hakan Calhanoglu şi pe Matteo Darmian la duelul din Supercupa Italiei cu Bologna, duel care se va disputa în Arabia Saudită.

Hakan Calhanoglu a ieşit accidentat din partida cu Liverpool, el rezistând pe teren doar 11 minute. Mijlocaşul turc de 31 de ani a ratat meciul câştigat de nerazzurri cu Genoa în week-end, scor 2-1.

Veşti bune pentru Cristi Chivu la Inter. Revin Calhanoglu şi Darmian

De cealaltă parte, Matteo Darmian s-a “rupt” în octombrie, el ratând ultimele 14 partide ale lui Inter, din toate competiţiile. Fundaşul de 36 de ani s-a recuperat la timp însă pentru meciul cu Bologna.

Conform tuttomercatoweb.com, care citează Sky Sport Italia, Cristi Chivu se va putea baza pe ambii jucători în duelul din Arabia Saudită. Italienii menţionează totuşi că antrenorul român va fi prudent în ceea ce-i priveşte pe Calhanoglu şi pe Darmian, astfel că rămâne de văzut dacă cei doi vor fi titulari.

“Există o mare prudență în jurul ambilor jucători. Darmian s-a întors după o lungă perioadă de indisponibilitate din cauza unei leziuni musculare”, au notat italienii menţionaţi anterior.

Cristi Chivu luptă pentru primul trofeu pe banca lui Inter, Supercupa Italiei. În cealaltă semifinală se vor înfrunta Napoli şi AC Milan, meciul disputându-se tot în Arabia Saudită.

Partida dintre Inter şi Bologna se va juca pe 19 decembrie, de la ora 21:00. Finala Supercupei se va disputa la Ryadh, pe 22 decembrie.

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
Loading ... Loading ...
