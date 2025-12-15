Cristi Chivu a trimis săgeţi către jurnaliştii italieni, după ce Inter a devenit lider în Serie A: "Asta spuneaţi acum 5 luni" - Antena Sport

Închide meniul
Cristi Chivu a trimis săgeţi către jurnaliştii italieni, după ce Inter a devenit lider în Serie A: “Asta spuneaţi acum 5 luni”

Alex Masgras Publicat: 15 decembrie 2025, 8:17

Cristi Chivu, în timpul unui meci / Profimedia

Cristi Chivu a fost încântat de prestaţia jucătorilor săi, în victoria obţinută de Inter pe terenul lui Genoa, echipa patronată de Dan Şucu. Nerazzurrii au profitat de paşii greşiţi făcuţi de rivalele AC Milan şi Napoli şi s-a impus cu 2-1.

La finalul partidei, Chivu nu a vrut să vorbească foarte mult despre revenirea pe primul loc, ci să scoată în evidenţă prestaţia echipei sale. Cu toate acestea, el a avut şi un mesaj pentru jurnaliştii italieni care nu au avut încredere în el şi în jucătorii lui Inter în vară, atunci când românul a preluat finalista UEFA Champions League.

Mesajul lui Cristi Chivu pentru contestatari, după ce Inter a urcat pe primul loc în Serie A: “Noi muncim şi ne arătăm valoarea”

Chivu a declarat că este conştient de cât de iubită este Inter în Italia şi îi asigură pe fani că echipa va face totul pentru a avea un sezon cât mai bun. De asemenea, el nu a ratat ocazia de a-i “înţepa” pe cei care o dădeau pe Inter ca victimă sigură în acest sezon, sub comanda sa:

“Știm cât de iubită este Inter în Italia. Continuăm munca, încercând să ne îmbunătățim jocul și să avem un sezon bun, în timp ce ne luptăm cu negativitatea și etichetele. Trebuie să continuăm conștienți și cu muncă grea.

Acum cinci luni spuneați că ar trebui să terminăm pe locul 8 sau 10, că părem terminați. Noi muncim să ne arătăm valoarea. Cred că avem nevoie de puțin mai multă consecvență în tot, dar știm ce trebuie să facem și cum trebuie să facem. Uneori ne iese, alteori nu. Acum avem un meci important la Riyadh, nu ne uităm la nimic altceva”, a declarat Cristi Chivu, citat de tuttomercatoweb.com.

În urma acestui meci, Inter are 33 de puncte, fiind urmată de AC Milan, echipă care a remizat duminică cu Sassuolo și are 32 de puncte. Napoli, formație care a pierdut sâmbătă seară cu Udinese, completează podiumul, cu 31 de puncte.

Victoria cu Genoa vine înaintea plecării în Arabia Saudită, acolo unde va avea loc Supercupa Italiei. Vineri seară, Inter o va întâlni pe Bologna, câștigătoarea Cupei Italiei. În cazul în care se va impune, Inter va juca împotriva câștigătoarei duelului dintre rivalele cu care se bate la titlu în Serie A, Napoli și AC Milan.

