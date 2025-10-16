Daniel Pancu a intervenit în scandalul dintre Mircea Lucescu şi Răzvan Marin: "Eu sunt şeful aici" - Antena Sport

Închide meniul
EXCLUSIV

Daniel Pancu a intervenit în scandalul dintre Mircea Lucescu şi Răzvan Marin: “Eu sunt şeful aici”

Publicat: 16 octombrie 2025, 9:55

Mircea Lucescu îi dă indicaţii lui Răzvan Marin, în timpul unui meci - Profimedia Images

Mircea Lucescu a recunoscut că a profitat de micile probleme medicale avute de Răzvan Marin pentru a nu-l folosi în meciul extrem de important disputat de România contra Austriei, încheiat cu un dramatic 1-0.

Il Luce fusese nemulţumit de evoluţia lui Marin din meciurile cu Austria (1-2) şi Cipru (2-2) şi nu l-a dorit pe teren, pe Arena Naţională. “Preferam să se spună că nu mai e nevoie de mine decât că sunt accidentat”, a fost răspunsul lui Marin.

Daniel Pancu susţine însă că Mircea Lucescu e dispus oricând să uite de acest scandal şi că Răzvan Marin va fi din nou în primul 11 al naţionalei, dacă forma sa va fi cea scontată.

Daniel Pancu a intervenit în scandalul dintre Lucescu şi Răzvan Marin

“Dacă un jucător îl supără, ştiu cum reacţionează, nu există la Lucescu un jucător care să fie bătut în cuie fix, nu există lucrul acesta. Poate că unii s-ar fi simţit mai importanţi decât alţii, da sunt convins că dacă vor fi în formă vor juca fără niciun fel de problemă.

Atât îţi spun, cunoscându-l foarte bine, niciun jucător, indiferent de valoarea lui, de numele lui, de nivelul de popularitate, nu contează, doar ce faci pe teren, atât. Poate e un scop de a se uni şi mai mult, e foarte posibil şi asta, la atâta experienţă şi câţi ani are ştie foarte bine cum.

De asta refuz să si comentez, pentru că şi declaraţiile astea au un scop către unitate şi implicare totală, pentru că e o generaţie care a obţinut performanţă. Cred că scopul selecţionerului este să dea, nu neapărat un semnal, dar să le spună tuturor că indiferent cum vă numiţi, sunt nişte reguli la echipa naţională şi nu ţin cont de statutul nimănui. Eu sunt şeful aici”, a spus Pancu, în exclusivitate pentru Antena Sport.

 

