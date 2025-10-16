"Hoția secolului" a lăsat urme. Legendarul Patrick Kluivert e OUT - Antena Sport

Patrick Kluivert, omul care a pregătit naționala Indoneziei de la începutul anului 2025, s-a despărțit amiabil de reprezentativa din Asia, anunț făcut în urmă cu puțin timp de federația de fotbal a țării respective. Decizia luată de cele două părți vine la cinci zile după partida dintre Iraq și echipa olandezului care a stârnit extrem de multe controverse, fiind denumită “hoția secolului” de unii microbiști.

Cele două naționale au dat piept în faza a patra a preliminariilor asiatice pentru Cupa Mondială, iar Indonezia lui Kluivert avea nevoie de o victorie pentru a păstra șanse la turneul final și pentru a merge la barajul continental, acolo unde se află în prezent Cosmin Olăroiu alături de Emiratele Arabe Unite. Iraq s-a impus cu 1-0, iar spiritele au degenerat în final, atunci când au fost date trei cartonașe roșii.

“Hoția secolului” a lăsat urme. Kluivert pleacă de la națională

La cinci zile distanță de la meciul care a înfuriat jucătorii Indoneziei, federația a venit cu un anunț portivit căruia Patrick Kluivert de desparte amiabil de națională. Mesajul a conținut și mulțumiri pentru olandezul de 49 de ani, câștigător de Champions League cu Ajax în 1995.

“După ce au muncit împreună în mod intens timp de aproape 12 luni, Asociația de Fotbal din Indonezia (PSSI) își exprimă aprecierea imensă antrenorului Patrick Kluivert și staff-ului său pentru dedicarea și contribuțiile aduse fotbalului indonezian.

După discuții deschise și respectuoase, ambele tabere au ajuns la acordul de a încheia colaborarea. Îi mulțumim antrenorului Patrick Kluivert și echipei sale pentru dedicare și profesionalist. Pasiunea și prezența lor din Indonezia va fi mereu ținută minte cu respect, le urăm toate cele bune în următorii pași“.