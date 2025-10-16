Mama lui Ousmane Dembele, litigiu fiscal! De la ce a pornit totul - Antena Sport

Închide meniul
Mama lui Ousmane Dembele, litigiu fiscal! De la ce a pornit totul

Publicat: 16 octombrie 2025, 9:06

Mama lui Ousmane Dembele, litigiu fiscal! De la ce a pornit totul

Ousmane Dembele, alături de familia sa, la gala decernării Balonului de Aur - Profimedia Images

Mama lui Ousmane Dembele a solicitat miercuri tribunalului administrativ din Rennes anularea impozitării unui transfer de 200.000 de euro efectuat de fiul său în 2017, prezentat ca fiind “un cadou” cu ocazia zilei de naştere, a declarat avocatul său, potrivit AFP.

“Domnul Dembele i-a făcut un cadou mamei sale, iar administraţia fiscală consideră că acesta reprezintă un venit impozabil al doamnei, lucru pe care îl contestăm”, a declarat pentru AFP avocatul Fatimatei Dembélé, Hubert Lefebvre, confirmând o informaţie apărută în mass-media locală. El a menţionat „o chestiune de interpretare a unui text fiscal”.

Raportorul public a estimat, la rândul său, în cadrul şedinţei, că impozitul rezultat în urma controlului fiscal al doamnei Dembélé era legal, subliniind că aceasta era angajată la o companie care gestiona imaginea fiului său şi că transferul a fost efectuat la şase luni după ziua de naştere, într-un cont bancar spaniol nedeclarat, potrivit Télégramme.

Un virament nedeclarat în 2017

Mama Balonului de Aur 2025, care nu a fost prezentă la audiere, a solicitat scutirea de la plata impozitului suplimentar pe venit pe care a trebuit să îl plătească pentru anul 2017, corespunzător unei „contribuţii excepţionale pe veniturile mari”, „prelevări sociale” şi „penalităţi”, după cum a precizat tribunalul administrativ.

Pentru ca aceşti 200.000 de euro să fie consideraţi un cadou de către administraţia fiscală, ei trebuie să îndeplinească criteriul „proporţionalităţii în raport cu veniturile” şi să corespundă „evenimentelor semnificative din viaţă”, a explicat avocatul Lefebvre.

„Considerăm că împlinirea vârstei de 40 de ani de către mama sa a fost un moment potrivit pentru a face un cadou”, a precizat el, estimând că nu a existat „nicio fraudă fiscală”. În conformitate cu această interpretare, doamna Dembele nu a declarat acest transfer de 200.000 de euro în 2017, a confirmat avocatul său.

 

