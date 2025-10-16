Nebunie la Mondialul U20. Cartonaș verde, al 3-lea portar introdus în minutul 120+5 și calificare la penalty-uri - Antena Sport

Dramatismul din fotbal poate veni și de la turnee care nu ies atât de mult în evidență, iar Campionatul Mondial Under-20 demonstrează asta. La partida din semifinalele competiției dintre Maroc și Franța, selecționerul “leilor din Atlas” a folosit cartonașul verde, după care a avut inspirația de a-și schimba goalkeeper-ul înainte de loviturile de departajare, iar elevii săi s-au calificat în finală.
Africanii au acces astfel în ultimul act al turneului final care se desfășoară în Chile, unde o vor întâlni pe Argentina, cea mai titrată națională din istoria competiției, cu șase trofee. Pentru a ajunge să se lupte pentru primul titlu mondial de tineret din istorie, Maroc a fost nevoită să treacă de un meci nebun contra Franței.
Cum s-a desfășurat partida de la Mondialul U20 dintre Maroc și Franța
Primul moment important al meciului a venit la jumătatea primei reprize, când un jucător marocan a fost tras de tricou de un francez în careu. Arbitrul întâlnirii nu a acordat nimic, însă intervenția antrenorului africanilor, care a folosit cartonașul verde, s-a dovedit decisivă.
- Tehnicienii fiecărei echipe au posibilitatea de a contesta de două ori pe meci deciziile arbitrului prin cartonașul verde, pentru a obliga centralii să revadă anumite faze la VAR.
Centralul a revăzut faza la VAR și le-a dat dreptate “leilor din Atlas”, care au transformat cu noroc lovitura de la 11 metri. Yassine Zabiri a lovit bara, balonul s-a lovit de spatele goalkeeper-ului “cocoșului galic” și a intrat în poartă.
În minutul 59, Franța a restabilit egalitatea, iar câteva momente mai târziu Marocul a primit o lovitură, după ce portarul de bază, Benchaouch, s-a accidentat. Cele două naționale au intrat în prelungiri, unde francezii au rămas în 10 oameni după ce Nzingoula a primit două “galbene” în decurs de șase minute.
Ultimul moment marcat înainte de penalty-uri a fost reprezentat de o altă decizie inspirată a selecționerului Marocului, Mohamed Ouahbi, a decis să schimbe din nou portarul, de această dată fără să fie forțat de împrejurări. Astfel, a intrat a treia opțiune pentru postul de goalkeeper pentru a apăra la 11 metri, a parat două lovituri și a reușit să își aducă echipa într-un mod fantastic în finala turneului final.
Morocco 🆚 France#U20WC pic.twitter.com/vTm5Pl63DJ
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 16, 2025
Ultimul act al Mondialului de tineret dintre Argentina și Maroc se va juca în noaptea dinspre 19 spre 20 octombrie, de la ora 02:00.
