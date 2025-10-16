Au loc Louis Munteanu şi Daniel Bîrligea într-un atac de vis la FCSB? Răspunsul lui Mihai Stoica - Antena Sport

Închide meniul
Au loc Louis Munteanu şi Daniel Bîrligea într-un atac de vis la FCSB? Răspunsul lui Mihai Stoica

16 octombrie 2025

Gigi Becali a anunţat în mai multe rânduri că e interesat de Louis Munteanu, pe care e dispus să plătească 4.5 milioane de euro către prietenul Neluţu Varga, patronul de la CFR Cluj.

Varga are însă alte intenţii şi vrea o sumă mult mai mare pentru atacantul de 23 de ani cotat la 5 milioane de euro. Asta chiar dacă internaţionalul român a avut un început mai puţin convingător de sezon, cu doar două goluri marcate în primele 13 meciuri disputate în toate competiţiile.

Chiar şi aşa, Mihai Stoica susţine că Louis Munteanu ar putea evolua alături de Daniel Bîrligea, în atacul lui Elias Charalambous şi Mihai Pintilii. Meme n-are însă dubii atunci când vine vorba de Bîrligea, pe care îl consideră “cel mai bun număr 9 din Liga 1”.

Mihai Stoica: “Sunt compatibili Bîrligea şi Munteanu”

“Într-un sistem 4-4-2, 4-3-1-2, un 3-4-1-2, da, sunt compatibili Bîrligea și Munteanu. Cred că pot juca. Eu am o problemă, când doi jucători cu aceleași calități sunt folosiți. Ei sunt oarecum complementari. Bîrligea poate să fie și ‘target man’, nu are o talie foarte mare, dar poate să facă și asta. Înainte să vină la noi, știu că juca așa la Cluj, cu Yeboah, și ne-a pus niște probleme foarte mari

Nu am făcut comparații între el și Bîrligea pentru că văd altfel fotbalul. Pentru mine, ce jucăm noi, un număr 9, nu trebuie să aibă doar calitatea asta de a specula.

El trebuie să vină și să joace mult pentru ceilalți, să producă spații, să câștige dueluri aeriene, să iasă din careu, să se bată, să bage alunecări când e nevoie. Nu am nicio treabă cu Louis, eu spun că Bîrligea mi se pare cel mai bun număr 9 pe care l-a avut FCSB de la Cyril Thereau încoace.

Definitorie pentru Bîrligea este primul gol marcat cu RFS. S-a dus și a făcut alunecare când nimeni, nimeni nu făcea asta. De asta, oricând aș fi întrebat cine e cel mai bun număr 9 român, zic Bîrligea fără vreo ezitare, nu că e la noi”, a spus Mihai Stoica, citat de fanatik.ro.

