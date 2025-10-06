SuperFAZE, diseară, după Asia Express: Ionel Dănciulescu, despre cum "prindea bulgarii" ca să-l vadă pe idolul său, Maradona - Antena Sport

Închide meniul
SuperFAZE, diseară, după Asia Express: Ionel Dănciulescu, despre cum "prindea bulgarii" ca să-l vadă pe idolul său, Maradona

Publicat: 6 octombrie 2025, 11:37

Ionel Dănciulescu, la SuperFAZE

Astăzi la SuperFaze vine un atacant care a marcat de peste 200 de ori în carieră, dar nu și la Mondial – pentru că viața n-a fost întotdeauna corectă cu fotbalul românesc. E omul care le-a dat gol și cu stângul, și cu capul, și din ofsaid… dacă e să-i întrebi pe steliști. A fost căpitan, idol, coșmar pentru portari și gentleman în vestiar. Doamnelor și domnilor, legenda Ligii 1 și vocea calmă din fotbalul nervos: Ionel Dănciulescu la SuperFAZE, diseară, după Asia Express, ora 00:00!

Dănciulescu, despre idolul din copilărie – Maradona şi dificultăţile în a urmări World Cup 1986, unde argentinianul a făcut magie – “Puteam furculiţa la televizor ca să prindem mai bine bulgarii”.

În ţară a avut alt idol, tot atacant: “Ilie Dumitrescu a fost idolul meu din România, e fantastic cum a marcat cu Argentina”, a mai spus Danciu-gol, care a dezvăluit şi o pasiune mai puţin obişnuită descoperită încă din perioada în care juca – fotbalul american.

Nu rata SuperFAZE, diseară, după Asia Express, ora 00:00, doar la Antena 1!

