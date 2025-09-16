SuperFAZE, Ep. 3: Ioan Andone, despre egalul României cu Argentina lui Maradona şi Generaţia de Aur - Antena Sport

• Nu rata un noi episod din SuperFAZE, în fiecare luni seara, după Asia Express, la Antena 1!

Ioan Andone este invitatul lui Dan Pavel și Florin Răducioiu la Antena 1, într-o ediție plină de povești și emoții a emisiunii SuperFAZE.

„Mondialul libertății” – Italia 1990

Ioan Andone își amintește turneul din Italia, primul pentru România după Revoluție. Echipa națională reușea atunci un rezultat uriaș: egal cu Argentina lui Diego Maradona.

„Am avut mii de suporteri în Italia, cred că peste 10.000. Au ieșit cu vize și mulți au și rămas acolo. Am fost un grup unit, chiar dacă în campionat ne băteam ca și chiorii. La națională eram cei mai buni prieteni. Lăcătuș era unul dintre cei mai buni prieteni ai mei”, povestește Andone.

Despre Maradona, Andone recunoaște că îl urmărea fascinat: „Trăgeam cu coada ochiului cum se încălzea. Toți eram cu ochii pe el.”