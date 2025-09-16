SuperFAZE, Ep. 3: Ioan Andone, despre egalul României cu Argentina lui Maradona şi Generaţia de Aur - Antena Sport

Închide meniul
SuperFAZE, Ep. 3: Ioan Andone, despre egalul României cu Argentina lui Maradona şi Generaţia de Aur
SuperFAZE, Ep. 3: Ioan Andone, despre egalul României cu Argentina lui Maradona şi Generaţia de Aur

Publicat: 16 septembrie 2025, 9:44

Ioan Andone, la SuperFaze

Ioan Andone este invitatul lui Dan Pavel și Florin Răducioiu la Antena 1, într-o ediție plină de povești și emoții a emisiunii SuperFAZE.

„Mondialul libertății” – Italia 1990

Ioan Andone își amintește turneul din Italia, primul pentru România după Revoluție. Echipa națională reușea atunci un rezultat uriaș: egal cu Argentina lui Diego Maradona.

„Am avut mii de suporteri în Italia, cred că peste 10.000. Au ieșit cu vize și mulți au și rămas acolo. Am fost un grup unit, chiar dacă în campionat ne băteam ca și chiorii. La națională eram cei mai buni prieteni. Lăcătuș era unul dintre cei mai buni prieteni ai mei”, povestește Andone.

Despre Maradona, Andone recunoaște că îl urmărea fascinat: „Trăgeam cu coada ochiului cum se încălzea. Toți eram cu ochii pe el.”

Prietenia cu Florin Răducioiu

Pentru Florin Răducioiu, Andone a fost „fratele mai mare” care l-a protejat încă de la debutul său la Dinamo, la doar 15 ani.

„Era unul din preferații mei. Când erai mai mic, trebuia să te protejeze cineva. Radu avea o calitate excepțională, simțea culoarele și avea viteza lui incredibilă. Noi toți ne rugam să găsim un culoar pentru el”, spune Andone.

Răducioiu confirmă: „Având doar 15 ani, el a fost cel care m-a luat sub aripa sa protectoare. A fost ca un frate mai mare pentru mine și asta a contat enorm pentru dezvoltarea mea.”

Amintiri dureroase și regrete la World Cup pentru Andone

Deși egalul cu Argentina rămâne un moment istoric, Andone nu poate uita greșeala din meciul cu Camerunul lui Roger Milla:

„Nu aveam voie să las mingea să cadă. Am vrut să o las în lateral, dar am greșit. M-am simțit vinovat, îmi venea să plec acasă.”

Retragerea timpurie a fost un alt regret: „M-am lăsat în 1993. Când am văzut Mondialul din 1994 la TV, mi-a părut rău. Erau foștii mei colegi acolo și simțeam că puteam fi alături de ei.”

Privind spre viitor: World Cup 2026 la Antena 1

Astăzi, Ioan Andone așteaptă cu emoție Mondialul din 2026: „Din Europa, Franța și Spania sunt favoritele mele. Sunt curios să văd și Brazilia cu noul selecționer. Iar Yamal, la vârsta asta, e excepțional.”

Când vine vorba de idolii săi, răspunsul e tranșant: „Cel mai mare jucător din toate timpurile pentru mine este Cristiano Ronaldo. Din România, Balaci rămâne numărul unu.”

Un cadou de suflet din partea “fratelui” Răducioiu

Episodul se încheie cu un moment emoționant: Florin Răducioiu îi oferă lui Ioan Andone tricoul de retragere al Generației de Aur, semnat de foștii mari colegi, oferit cu sprijinul Superbet.

„Îți mulțumesc că ai avut grijă de mine la începutul carierei mele”, i-a spus Răducioiu.

