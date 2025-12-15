Manuel Neuer s-a accidentat! Probleme pentru portarul lui Bayern Munchen - Antena Sport

Căpitanul echipei de fotbal Bayern Munchen, portarul Manuel Neuer, nu va mai juca în acest an, din cauza unei leziuni la bicepsul femural drept, a anunţat liderul din Bundesliga, luni, la o zi după remiza (2-2) cu Mainz, scrie DPA.
La ultimul meci al anului, prevăzut duminică, pe terenul modestei Heidenheim, Jonas Urbig va fi titular în poarta bavarezilor. Portarul de 22 de ani a jucat patru meciuri oficiale până acum în acest sezon.
Manuel Neuer s-a accidentat
După o scurtă pauză la mijlocul sezonului, Bayern va juca un amical la Salzburg pe 6 ianuarie, înainte de a-o găzdui pe Wolfsburg pe 11 ianuarie în Bundesliga.
Nu este clar când va fi din nou apt de joc Neuer.
Manuel Neuer erleidet Muskelfaserriss. ℹ️
Gute und schnelle Genesung, Manu! 🍀
Alle Infos: https://t.co/Yzzd6nayes pic.twitter.com/6GbuJhpSBS
— FC Bayern München (@FCBayern) December 15, 2025
Fostul portar al naţionalei Germaniei, în vârstă de 39 de ani, a avut o serie de probleme în ultimii ani şi încă nu are contract pentru sezonul următor cu Bayern.
După 14 etape, Bayern Munchen se află pe locul 1 în Bundesliga, cu 38 de puncte, la o distanţă de 9 puncte de Leipzig şi Borussia Dortmund, ocupantele locurilor 2 şi 3.
