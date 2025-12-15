Manuel Neuer s-a accidentat! Probleme pentru portarul lui Bayern Munchen - Antena Sport

Căpitanul echipei de fotbal Bayern Munchen, portarul Manuel Neuer, nu va mai juca în acest an, din cauza unei leziuni la bicepsul femural drept, a anunţat liderul din Bundesliga, luni, la o zi după remiza (2-2) cu Mainz, scrie DPA.

La ultimul meci al anului, prevăzut duminică, pe terenul modestei Heidenheim, Jonas Urbig va fi titular în poarta bavarezilor. Portarul de 22 de ani a jucat patru meciuri oficiale până acum în acest sezon.

Manuel Neuer s-a accidentat

După o scurtă pauză la mijlocul sezonului, Bayern va juca un amical la Salzburg pe 6 ianuarie, înainte de a-o găzdui pe Wolfsburg pe 11 ianuarie în Bundesliga.

Nu este clar când va fi din nou apt de joc Neuer.

