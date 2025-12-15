Manuel Neuer s-a accidentat! Probleme pentru portarul lui Bayern Munchen - Antena Sport

Închide meniul
Home | Fotbal | Bundesliga | Manuel Neuer s-a accidentat! Probleme pentru portarul lui Bayern Munchen

Manuel Neuer s-a accidentat! Probleme pentru portarul lui Bayern Munchen

Publicat: 15 decembrie 2025, 14:06

Manuel Neuer s-a accidentat! Probleme pentru portarul lui Bayern Munchen

Manuel Neuer / Profimedia

Căpitanul echipei de fotbal Bayern Munchen, portarul Manuel Neuer, nu va mai juca în acest an, din cauza unei leziuni la bicepsul femural drept, a anunţat liderul din Bundesliga, luni, la o zi după remiza (2-2) cu Mainz, scrie DPA.

La ultimul meci al anului, prevăzut duminică, pe terenul modestei Heidenheim, Jonas Urbig va fi titular în poarta bavarezilor. Portarul de 22 de ani a jucat patru meciuri oficiale până acum în acest sezon.

Manuel Neuer s-a accidentat

După o scurtă pauză la mijlocul sezonului, Bayern va juca un amical la Salzburg pe 6 ianuarie, înainte de a-o găzdui pe Wolfsburg pe 11 ianuarie în Bundesliga.

Nu este clar când va fi din nou apt de joc Neuer.

Fostul portar al naţionalei Germaniei, în vârstă de 39 de ani, a avut o serie de probleme în ultimii ani şi încă nu are contract pentru sezonul următor cu Bayern.

După 14 etape, Bayern Munchen se află pe locul 1 în Bundesliga, cu 38 de puncte, la o distanţă de 9 puncte de Leipzig şi Borussia Dortmund, ocupantele locurilor 2 şi 3.

