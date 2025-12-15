7.000 de dolari până în finală! Meciul cu cea mai mare cerere de bilete la Mondial și fanii care iau cu asalt America - Antena Sport

Au rămas mai puțin de șase luni până la startul Campionatului Mondial din 2026, care va avea loc în SUA, Mexic și Canada, între 11 iunie și 19 iulie. Iar interesul fanilor din întreaga lume a „explodat” deja.

Cu toate că au mai rămas de stabilit ultimele șase echipe naționale participante, dintre cele 48, suporterii deja se pregătesc pentru deplasarea la Mondial. Cererea de bilete este uriașă, în ciuda prețurilor mari în comparație cu ediția precedentă, din Qatar.

Columbia – Portugalia, în topul cererii de bilete pentru Mondial

Potrivit FIFA, până acum, cel mai mare interes este la meciul dintre Columbia și Portugalia, din grupa K. Jocul va avea loc pe 27 iunie, la Miami, în ultima etapă a grupei.

În top, pe locul secund, e meciul dintre Mexic și Coreea de Sud, din grupa A, care se va juca la Zapopan, pe 18 iunie. Podiumul e completat de Brazilia – Maroc, din grupa C, pe 13 iunie, la East Rutherford.

Ecuador – Germania (grupa E) și Scoția – Brazilia (grupa C) figurează și ele în top cinci al meciurilor cu cea mai mare solicitare de bilete de la Campionatul Mondial.