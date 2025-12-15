7.000 de dolari până în finală! Meciul cu cea mai mare cerere de bilete la Mondial și fanii care iau cu asalt America - Antena Sport

Au rămas mai puțin de șase luni până la startul Campionatului Mondial din 2026, care va avea loc în SUA, Mexic și Canada, între 11 iunie și 19 iulie. Iar interesul fanilor din întreaga lume a „explodat” deja.
Cu toate că au mai rămas de stabilit ultimele șase echipe naționale participante, dintre cele 48, suporterii deja se pregătesc pentru deplasarea la Mondial. Cererea de bilete este uriașă, în ciuda prețurilor mari în comparație cu ediția precedentă, din Qatar.
Columbia – Portugalia, în topul cererii de bilete pentru Mondial
Potrivit FIFA, până acum, cel mai mare interes este la meciul dintre Columbia și Portugalia, din grupa K. Jocul va avea loc pe 27 iunie, la Miami, în ultima etapă a grupei.
În top, pe locul secund, e meciul dintre Mexic și Coreea de Sud, din grupa A, care se va juca la Zapopan, pe 18 iunie. Podiumul e completat de Brazilia – Maroc, din grupa C, pe 13 iunie, la East Rutherford.
Ecuador – Germania (grupa E) și Scoția – Brazilia (grupa C) figurează și ele în top cinci al meciurilor cu cea mai mare solicitare de bilete de la Campionatul Mondial.
Columbienii și englezii vor neapărat să ajungă la Cupa Mondială
FIFA a anunțat și că cererile de bilete vin din 200 de țări. Cum era de așteptat, interesul este cel mai ridicat în rândul fanilor țărilor gazdă, SUA, Canada și Mexic.
„Urmează, în topul țărilor din care vin cererile de bilete, Columbia, Anglia, Ecuador, Brazilia, Argentina, Scoția, Germania, Australia, Franța și Panama. Cererea puternică din America de Sud și America Centrală arată cum Campionatul Mondial atrage întreaga Americă”, a transmis FIFA.
Cât costă intrarea la meciurile Cupei Mondiale
Prețurile pentru meciurile Cupei Mondiale nu sunt mici deloc. În funcție de stadion și echipă, cele mai ieftine bilete costă în jur de 170-180 de dolari. Pentru meciul de deschidere, dintre Mexic și Africa de Sud, cea mai ieftină intrare e 560 de dolari.
De altfel, fanii au acuzat „prețurile exorbitante”. Grupul Football Supporters Europe (FSE) a transmis, printr-un comunicat, că prețurile biletelor contravin cu însăși natura turneului. Potrivit grupului, un fan care dorește să-și vadă echipa în toate meciurile, până în finală, va plăti în jur de 7.000 de dolari.
Cel mai ieftin bilet pentru marea finală din 19 iulie, de la East Rutherford, costă 2.030 de dolari.
- O națională riscă să fie exclusă de la barajul pentru Cupa Mondială. De la ce a pornit cazul analizat de FIFA
- Carlo Ancelotti, anunţul momentului: italianul va semna un nou contract
- România poate oferi unul dintre cele mai “scumpe” meciuri de la Cupa Mondială. Prețurile biletelor au “explodat”
- Golgheterul all-time al SUA a prezis cine se va califica la Mondial din barajul României: “Poate ne grăbim”
- Mircea Lucescu a răbufnit după lovitura primită de România: “Toate lucrurile acestea sunt prea multe”