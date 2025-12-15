7.000 de dolari până în finală! Meciul cu cea mai mare cerere de bilete la Mondial și fanii care iau cu asalt America - Antena Sport

Închide meniul
7.000 de dolari până în finală! Meciul cu cea mai mare cerere de bilete la Mondial și fanii care iau cu asalt America

Campionatul Mondial 2026

7.000 de dolari până în finală! Meciul cu cea mai mare cerere de bilete la Mondial și fanii care iau cu asalt America

Ionuţ Axinescu Publicat: 15 decembrie 2025, 14:41

7.000 de dolari până în finală! Meciul cu cea mai mare cerere de bilete la Mondial și fanii care iau cu asalt America

Fanii Angliei, înaintea unui meci / Profimedia

Au rămas mai puțin de șase luni până la startul Campionatului Mondial din 2026, care va avea loc în SUA, Mexic și Canada, între 11 iunie și 19 iulie. Iar interesul fanilor din întreaga lume a „explodat” deja.

Cu toate că au mai rămas de stabilit ultimele șase echipe naționale participante, dintre cele 48, suporterii deja se pregătesc pentru deplasarea la Mondial. Cererea de bilete este uriașă, în ciuda prețurilor mari în comparație cu ediția precedentă, din Qatar.

Columbia – Portugalia, în topul cererii de bilete pentru Mondial

Potrivit FIFA, până acum, cel mai mare interes este la meciul dintre Columbia și Portugalia, din grupa K. Jocul va avea loc pe 27 iunie, la Miami, în ultima etapă a grupei.

În top, pe locul secund, e meciul dintre Mexic și Coreea de Sud, din grupa A, care se va juca la Zapopan, pe 18 iunie. Podiumul e completat de Brazilia – Maroc, din grupa C, pe 13 iunie, la East Rutherford.

Ecuador – Germania (grupa E) și Scoția – Brazilia (grupa C) figurează și ele în top cinci al meciurilor cu cea mai mare solicitare de bilete de la Campionatul Mondial.

Columbienii și englezii vor neapărat să ajungă la Cupa Mondială

FIFA a anunțat și că cererile de bilete vin din 200 de țări. Cum era de așteptat, interesul este cel mai ridicat în rândul fanilor țărilor gazdă, SUA, Canada și Mexic.

„Urmează, în topul țărilor din care vin cererile de bilete, Columbia, Anglia, Ecuador, Brazilia, Argentina, Scoția, Germania, Australia, Franța și Panama. Cererea puternică din America de Sud și America Centrală arată cum Campionatul Mondial atrage întreaga Americă”, a transmis FIFA.

Cât costă intrarea la meciurile Cupei Mondiale

Prețurile pentru meciurile Cupei Mondiale nu sunt mici deloc. În funcție de stadion și echipă, cele mai ieftine bilete costă în jur de 170-180 de dolari. Pentru meciul de deschidere, dintre Mexic și Africa de Sud, cea mai ieftină intrare e 560 de dolari.

Tradiţia care se păstrează cu sfinţenie într-o comună din Bistriţa-Năsăud: "A reînviat obiceiul acesta"Tradiţia care se păstrează cu sfinţenie într-o comună din Bistriţa-Năsăud: "A reînviat obiceiul acesta"
De altfel, fanii au acuzat „prețurile exorbitante”. Grupul Football Supporters Europe (FSE) a transmis, printr-un comunicat, că prețurile biletelor contravin cu însăși natura turneului. Potrivit grupului, un fan care dorește să-și vadă echipa în toate meciurile, până în finală, va plăti în jur de 7.000 de dolari.

Cel mai ieftin bilet pentru marea finală din 19 iulie, de la East Rutherford, costă 2.030 de dolari.

