Dinamo, anunţ despre transferul lui Vladislav Blănuță: "Cifrele de care avem nevoie" - Antena Sport

Viitorul lui Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev este unul incert, în contextul în care atacantul nu a mai fost folosit de echipa din Ucraina de pe data de 9 noiembrie.

Cu Dinamo București pe urmele sale, jucătorul de 23 de ani este dat cu șanse mici să mai continue la alb-albaștri. Oficialii “câinilor” recunosc că sunt interesaţi să-l transfere pe Vladislav Blănuț, problema e însă legată de suma de transfer. El în momentul de faţă este cotat la 2 milioane de euro.

“Blănuță a fost tot timpul în vederile noastre. A rămas în atenția noastră, este un tânăr de perspectivă. Este foarte greu să ajungă la noi, dar nu cedăm. Ne interesează, vedem ce oportunități se găsesc! E foarte dificil să ajungem acolo (n.r. suma de două milioane). Sunt sigur că dacă vine la noi se va reinventa și ne-ar ajuta și pe noi. Mi se pare că poate să aibă cifrele de care avem nevoie”, a spus Nicolescu, potrivit Fanatik.ro.