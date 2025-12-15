Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Dinamo, anunţ despre transferul lui Vladislav Blănuță: "Cifrele de care avem nevoie" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Dinamo, anunţ despre transferul lui Vladislav Blănuță: “Cifrele de care avem nevoie”

Dinamo, anunţ despre transferul lui Vladislav Blănuță: “Cifrele de care avem nevoie”

Radu Constantin Publicat: 15 decembrie 2025, 14:50

Comentarii
Dinamo, anunţ despre transferul lui Vladislav Blănuță: Cifrele de care avem nevoie

Vladislav Blănuţă, în tricoul lui Dinamo Kiev - Profimedia Images

Viitorul lui Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev este unul incert, în contextul în care atacantul nu a mai fost folosit de echipa din Ucraina de pe data de 9 noiembrie.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cu Dinamo București pe urmele sale, jucătorul de 23 de ani este dat cu șanse mici să mai continue la alb-albaștri. Oficialii “câinilor” recunosc că sunt interesaţi să-l transfere pe Vladislav Blănuț, problema e însă legată de suma de transfer. El în momentul de faţă este cotat la 2 milioane de euro.

“Blănuță a fost tot timpul în vederile noastre. A rămas în atenția noastră, este un tânăr de perspectivă. Este foarte greu să ajungă la noi, dar nu cedăm. Ne interesează, vedem ce oportunități se găsesc! E foarte dificil să ajungem acolo (n.r. suma de două milioane). Sunt sigur că dacă vine la noi se va reinventa și ne-ar ajuta și pe noi. Mi se pare că poate să aibă cifrele de care avem nevoie”, a spus Nicolescu, potrivit Fanatik.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Meseriile fără facultate cu salarii mai bune decât cele din IT. Se caută specialişti în aceste domenii
Observator
Meseriile fără facultate cu salarii mai bune decât cele din IT. Se caută specialişti în aceste domenii
”Nu mi-e frică de ei”. Gigi Becali crede că dacă FCSB bate Rapidul se luptă cu Craiova la titlu!
Fanatik.ro
”Nu mi-e frică de ei”. Gigi Becali crede că dacă FCSB bate Rapidul se luptă cu Craiova la titlu!
15:38
FIDE reintegrează echipele ruseşti şi belaruse în competiţiile oficiale
15:29
Gigi Becali anunţă “remontada supremă”: “Batem Rapid şi ne luptăm cu Craiova la titlu”
14:50
Gigi Becali a anunţat primul 11 din Unirea Slobozia – FCSB! Marius Şumudică a ironizat imediat antrenorii campioanei: “E groasă”
14:41
7.000 de dolari până în finală! Meciul cu cea mai mare cerere de bilete la Mondial și fanii care iau cu asalt America
14:06
Manuel Neuer s-a accidentat! Probleme pentru portarul lui Bayern Munchen
13:58
Costel Gâlcă, făcut praf după Rapid – Oţelul 0-2: “Ne-au umilit ăia în halul ăla și tu vorbești de arbitru?”
Vezi toate știrile
1 Conducerea Rapidului s-a decis! Asalt pentru fotbalistul de la Oțelul. Gălățenii solicită o sumă uriașă 2 Fotbalistul semnează astăzi cu FCSB. Mutarea surprinzătoare făcută de Gigi Becali 3 Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el” 4 Clubul uriaş care îl transferă pe Louis Munteanu de la CFR Cluj. Suma uriaşă anunţată! “Se poate face” 5 Şase fotbalişti vin la FCSB. Gigi Becali a făcut anunţul: “Bombe!” Decizie şi cu Louis Munteanu 6 Bogdan Racoviţan a semnat! Contractul e valabil până în 2028
Citește și
Cele mai citite
Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătateDorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate
Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui InterImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
Au venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilorAu venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilor
Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul”Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul”