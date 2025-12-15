Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Costel Gâlcă, făcut praf după Rapid - Oţelul 0-2: "Ne-au umilit ăia în halul ăla și tu vorbești de arbitru?" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Costel Gâlcă, făcut praf după Rapid – Oţelul 0-2: “Ne-au umilit ăia în halul ăla și tu vorbești de arbitru?”

Costel Gâlcă, făcut praf după Rapid – Oţelul 0-2: “Ne-au umilit ăia în halul ăla și tu vorbești de arbitru?”

Dan Roșu Publicat: 15 decembrie 2025, 13:58

Comentarii
Costel Gâlcă, făcut praf după Rapid – Oţelul 0-2: Ne-au umilit ăia în halul ăla și tu vorbești de arbitru?

Costel Gâlcă, la o conferinţă de presă - Sport Pictures

Costel Gâlcă a criticat arbitrajul lui Cristian Moldovan, în urma meciului Rapid – Oţelul 0-2, iar pentru asta a fost făcut praf de Adrian Porumboiu, fostul patron al Vasluiului considerând că antrenorul din Giuleşti ar trebui să fie mai preocupat de jocul echipei sale.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Când te bate o echipă în halul ăsta, dacă tu te iei de arbitraj… nu mai e nimic de comentat. Rapid nu a existat! Te-au umilit ăia în halul ăla și tu vorbești de arbitru? Doamne, Dumnezeule… Nu există. Așa s-au obișnuit. Toți vorbesc de arbitraj.

Costel Gâlcă, făcut praf după Rapid – Oţelul 0-2

Bine, spune-ți părerea, dar cu decență. Nu se poate să invoci arbitrajul când o echipă joacă așa cum a făcut-o Oțelul. Lipsesc niște elemente de fair-play. Dacă dădeau și golurile din acele ocazii… ce să te mai iei de arbitru?

Bravo arbitrului! Sunt mai mulți acum, avem o generație bună. Bravo lui Vassaras că a dat drumul la această generație. Băi, Gâlcă, cât ești tu de Gâlcă, când echipa ta nu joacă nimic și e surclasată, în loc să vezi propriile erori, te iei de arbitru? De ce nu zici de echipa ta? A fost groggy! Dacă Oțelul nu rata acele ocazii, mai vorbeai de arbitraj? Să fie bucuros dacă va fi arbitrat mereu de acest arbitru”, a spus Porumboiu, citat de gsp.ro.

Gâlcă a criticat arbitrajul

Costel Gâlcă consideră că Rapid ar fi trebuit să primească un penalty în momentul în care Petrila a căzut la marginea careului, în minutul 86.

Reclamă
Reclamă

“În primul rând mă îngrijorează arbitrajul. Arbitrajul pe care îl avem acasă, tot timpul. Sper să ne revenim, să facem un meci bun cu FCSB, dar cred că ar trebui să se uite şi la arbitraj.

Aioani zicea că nu a mai văzut mingea la un moment dat. A fost un şut pe care putea să îl scoată, dar asta e, se mai întâmplă. Era un moment bun pentru noi să ne desprindem, dar mai sunt şi alte elemente, care nu ţin numai de noi”, a declarat Costel Gâlcă, la digisport.ro.

Tradiţia care se păstrează cu sfinţenie într-o comună din Bistriţa-Năsăud: "A reînviat obiceiul acesta"Tradiţia care se păstrează cu sfinţenie într-o comună din Bistriţa-Năsăud: "A reînviat obiceiul acesta"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Meseriile fără facultate cu salarii mai bune decât cele din IT. Se caută specialişti în aceste domenii
Observator
Meseriile fără facultate cu salarii mai bune decât cele din IT. Se caută specialişti în aceste domenii
”Nu mi-e frică de ei”. Gigi Becali crede că dacă FCSB bate Rapidul se luptă cu Craiova la titlu!
Fanatik.ro
”Nu mi-e frică de ei”. Gigi Becali crede că dacă FCSB bate Rapidul se luptă cu Craiova la titlu!
15:38
FIDE reintegrează echipele ruseşti şi belaruse în competiţiile oficiale
15:29
Gigi Becali anunţă “remontada supremă”: “Batem Rapid şi ne luptăm cu Craiova la titlu”
14:50
Dinamo, anunţ despre transferul lui Vladislav Blănuță: “Cifrele de care avem nevoie”
14:50
Gigi Becali a anunţat primul 11 din Unirea Slobozia – FCSB! Marius Şumudică a ironizat imediat antrenorii campioanei: “E groasă”
14:41
7.000 de dolari până în finală! Meciul cu cea mai mare cerere de bilete la Mondial și fanii care iau cu asalt America
14:06
Manuel Neuer s-a accidentat! Probleme pentru portarul lui Bayern Munchen
Vezi toate știrile
1 Conducerea Rapidului s-a decis! Asalt pentru fotbalistul de la Oțelul. Gălățenii solicită o sumă uriașă 2 Fotbalistul semnează astăzi cu FCSB. Mutarea surprinzătoare făcută de Gigi Becali 3 Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el” 4 Clubul uriaş care îl transferă pe Louis Munteanu de la CFR Cluj. Suma uriaşă anunţată! “Se poate face” 5 Şase fotbalişti vin la FCSB. Gigi Becali a făcut anunţul: “Bombe!” Decizie şi cu Louis Munteanu 6 Bogdan Racoviţan a semnat! Contractul e valabil până în 2028
Citește și
Cele mai citite
Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătateDorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate
Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui InterImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
Au venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilorAu venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilor
Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul”Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul”