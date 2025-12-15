Costel Gâlcă, făcut praf după Rapid - Oţelul 0-2: "Ne-au umilit ăia în halul ăla și tu vorbești de arbitru?" - Antena Sport

Costel Gâlcă a criticat arbitrajul lui Cristian Moldovan, în urma meciului Rapid – Oţelul 0-2, iar pentru asta a fost făcut praf de Adrian Porumboiu, fostul patron al Vasluiului considerând că antrenorul din Giuleşti ar trebui să fie mai preocupat de jocul echipei sale.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Când te bate o echipă în halul ăsta, dacă tu te iei de arbitraj… nu mai e nimic de comentat. Rapid nu a existat! Te-au umilit ăia în halul ăla și tu vorbești de arbitru? Doamne, Dumnezeule… Nu există. Așa s-au obișnuit. Toți vorbesc de arbitraj.

Costel Gâlcă, făcut praf după Rapid – Oţelul 0-2

Bine, spune-ți părerea, dar cu decență. Nu se poate să invoci arbitrajul când o echipă joacă așa cum a făcut-o Oțelul. Lipsesc niște elemente de fair-play. Dacă dădeau și golurile din acele ocazii… ce să te mai iei de arbitru?

Bravo arbitrului! Sunt mai mulți acum, avem o generație bună. Bravo lui Vassaras că a dat drumul la această generație. Băi, Gâlcă, cât ești tu de Gâlcă, când echipa ta nu joacă nimic și e surclasată, în loc să vezi propriile erori, te iei de arbitru? De ce nu zici de echipa ta? A fost groggy! Dacă Oțelul nu rata acele ocazii, mai vorbeai de arbitraj? Să fie bucuros dacă va fi arbitrat mereu de acest arbitru”, a spus Porumboiu, citat de gsp.ro.

Gâlcă a criticat arbitrajul

Costel Gâlcă consideră că Rapid ar fi trebuit să primească un penalty în momentul în care Petrila a căzut la marginea careului, în minutul 86.