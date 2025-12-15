Costel Gâlcă, făcut praf după Rapid - Oţelul 0-2: "Ne-au umilit ăia în halul ăla și tu vorbești de arbitru?" - Antena Sport

Costel Gâlcă a criticat arbitrajul lui Cristian Moldovan, în urma meciului Rapid – Oţelul 0-2, iar pentru asta a fost făcut praf de Adrian Porumboiu, fostul patron al Vasluiului considerând că antrenorul din Giuleşti ar trebui să fie mai preocupat de jocul echipei sale.
“Când te bate o echipă în halul ăsta, dacă tu te iei de arbitraj… nu mai e nimic de comentat. Rapid nu a existat! Te-au umilit ăia în halul ăla și tu vorbești de arbitru? Doamne, Dumnezeule… Nu există. Așa s-au obișnuit. Toți vorbesc de arbitraj.
Costel Gâlcă, făcut praf după Rapid – Oţelul 0-2
Bine, spune-ți părerea, dar cu decență. Nu se poate să invoci arbitrajul când o echipă joacă așa cum a făcut-o Oțelul. Lipsesc niște elemente de fair-play. Dacă dădeau și golurile din acele ocazii… ce să te mai iei de arbitru?
Bravo arbitrului! Sunt mai mulți acum, avem o generație bună. Bravo lui Vassaras că a dat drumul la această generație. Băi, Gâlcă, cât ești tu de Gâlcă, când echipa ta nu joacă nimic și e surclasată, în loc să vezi propriile erori, te iei de arbitru? De ce nu zici de echipa ta? A fost groggy! Dacă Oțelul nu rata acele ocazii, mai vorbeai de arbitraj? Să fie bucuros dacă va fi arbitrat mereu de acest arbitru”, a spus Porumboiu, citat de gsp.ro.
Gâlcă a criticat arbitrajul
Costel Gâlcă consideră că Rapid ar fi trebuit să primească un penalty în momentul în care Petrila a căzut la marginea careului, în minutul 86.
“În primul rând mă îngrijorează arbitrajul. Arbitrajul pe care îl avem acasă, tot timpul. Sper să ne revenim, să facem un meci bun cu FCSB, dar cred că ar trebui să se uite şi la arbitraj.
Aioani zicea că nu a mai văzut mingea la un moment dat. A fost un şut pe care putea să îl scoată, dar asta e, se mai întâmplă. Era un moment bun pentru noi să ne desprindem, dar mai sunt şi alte elemente, care nu ţin numai de noi”, a declarat Costel Gâlcă, la digisport.ro.
- Gigi Becali anunţă “remontada supremă”: “Batem Rapid şi ne luptăm cu Craiova la titlu”
- Dinamo, anunţ despre transferul lui Vladislav Blănuță: “Cifrele de care avem nevoie”
- Gigi Becali a anunţat primul 11 din Unirea Slobozia – FCSB! Marius Şumudică a ironizat imediat antrenorii campioanei: “E groasă”
- Unirea Slobozia – FCSB LIVE TEXT (20:30). Roş-albaştrii continuă lupta pentru play-off
- Omul de la Universitatea Craiova care l-a cucerit pe Gigi Becali: “Ziceam «ăsta e nebun», dar e băiat deștept”