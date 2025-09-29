SuperFAZE, luni noapte, la Antena 1! Marius Niculae retrăiește barajul cu Slovenia şi amintirile de copil de la World Cup ’94 - Antena Sport

Luni spre marți, imediat după Asia Express, Marius Niculae vine la SuperFAZE și aduce povești memorabile din cariera sa, dar și detalii inedite din culisele fotbalului mondial.
Fostul atacant al naționalei vorbește deschis despre unul dintre cele mai dureroase momente ale tricolorilor – barajul cu Slovenia:
„Am avut și ghinion să-ți marcheze un jucător care nu marcase niciodată la națională”, își amintește Niculae la SuperFAZE.
Dar și despre cum a trăit, copil fiind, Cupa Mondială din 1994:
„Eram mic și nu aveam voie să mă uit la TV la ora aia. Mă uitam cu mâna pe butonul roșu de la telecomandă, să-l sting în caz că intra mama sau tata în cameră.”
Un alt capitol spectaculos din discuție îl aduce pe scena internațională, la Sporting Lisabona, unde Marius Niculae a fost coleg de cameră cu Cristiano Ronaldo:
„Ronaldo se uita în fiecare dimineață în oglindă și spunea: o să fiu nr. 1, o să fiu cel mai bun!”, dezvăluie fostul internațional român.
SuperFAZE, în fiecare luni noapte, la Antena 1, cu povești de legendă, faze memorabile și invitați speciali. Nu rata ediția cu Marius Niculae, luni seara, imediat după Asia Express!
- Real Madrid, primire inedită în Kazahstan pentru meciul de Champions League. Record în istoria clubului madrilean
- Probleme pentru FCSB. Titutlarul accidentat în meciul cu Oţelul şi-a aflat diagnosticul
- Mihai Stoica, explicaţii după asistenţa redusă de la FCSB – Oţelul 1-0: “Cine te iubește, te și ceartă”
- Gigi Becali, “tun” financiar de proporţii în doar o săptămână: “Ce să fac, nu mă pricep”
- Istvan Kovacs, delegat la un nou meci în Champions League. Centralul român va arbtra Villarreal – Juventus