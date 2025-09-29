SuperFAZE, luni noapte, la Antena 1! Marius Niculae retrăiește barajul cu Slovenia şi amintirile de copil de la World Cup ’94 - Antena Sport

Închide meniul
SuperFAZE, luni noapte, la Antena 1! Marius Niculae retrăiește barajul cu Slovenia şi amintirile de copil de la World Cup '94

Home | Fotbal | SuperFAZE, luni noapte, la Antena 1! Marius Niculae retrăiește barajul cu Slovenia şi amintirile de copil de la World Cup ’94
SuperFAZE, luni noapte, la Antena 1! Marius Niculae retrăiește barajul cu Slovenia şi amintirile de copil de la World Cup ’94

29 septembrie 2025

Marius Niculae, la SuperFaze

Luni spre marți, imediat după Asia Express, Marius Niculae vine la SuperFAZE și aduce povești memorabile din cariera sa, dar și detalii inedite din culisele fotbalului mondial.

Fostul atacant al naționalei vorbește deschis despre unul dintre cele mai dureroase momente ale tricolorilor – barajul cu Slovenia:

Am avut și ghinion să-ți marcheze un jucător care nu marcase niciodată la națională”, își amintește Niculae la SuperFAZE.

Dar și despre cum a trăit, copil fiind, Cupa Mondială din 1994:

Eram mic și nu aveam voie să mă uit la TV la ora aia. Mă uitam cu mâna pe butonul roșu de la telecomandă, să-l sting în caz că intra mama sau tata în cameră.”

Un alt capitol spectaculos din discuție îl aduce pe scena internațională, la Sporting Lisabona, unde Marius Niculae a fost coleg de cameră cu Cristiano Ronaldo:

Ronaldo se uita în fiecare dimineață în oglindă și spunea: o să fiu nr. 1, o să fiu cel mai bun!”, dezvăluie fostul internațional român.

SuperFAZE, în fiecare luni noapte, la Antena 1, cu povești de legendă, faze memorabile și invitați speciali. Nu rata ediția cu Marius Niculae, luni seara, imediat după Asia Express!

