Bayern Munchen vrea să ia fața Realului! Bavarezii au contactat deja jucătorul - Antena Sport

Bayern Munchen face deja planurile pentru sezonul următor, iar conducerea și-a stabilit anumite ținte pentru vara acestui an. Una dintre ele este englezul Marc Guehi, fotbalist care este legitimat în prezent la Crystal Palace.
Aflat în ultimele șase luni de contract cu gruparea din Premier League, acesta este curtat de mai multe cluburi tari din fotbalul european, printre care și Real Madrid.
Marc Guehi, pe lista mai multor cluburi de top
Evaluat de Transfermarkt la 55 de milioane de euro, fundașul central nu are de gând să mai rămână la Palace de la finalul acestui sezon, el exprimându-și dorința de a juca pentru Real Madrid.
Oficialii lui Bayern Munchen au făcut însă pași importanți spre convingerea fotbalistului, aceștia având deja trei întâlniri cu agenții lui Guehi în ultimele două luni.
O nouă întâlnire a fost programată săptămâna viitoare, acolo unde cei din conducerea campioanei Germaniei vor veni cu o primă propunere contractuală pentru sportivul din Premier League.
