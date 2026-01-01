Cutremur în Premier League! Antrenorul vrea să demisioneze, după investiții de peste 300 de milioane de euro - Antena Sport

Enzo Maresca a fost numit în vara anului 2024 antrenor principal la Chelsea, iar relația sa cu cei din conducere părea să fie una indestructibilă, după ce londonezii câștigau Conference League și Campionatul Mondial al Cluburilor, dar mai ales pentru faptul că reveneau în Champpions League.

Seria de rezultate negative din ultimele etape a produs o ruptură între tehnician și oficialii clubului, iar presa din Marea Britanie vine cu un anunț șoc în această privință: Enzo Maresca își dă demisia.

Enzo Maresca vrea să plece de la Chelsea

Cu un singur meci câștigat în ultimele cinci partide de Premier League, Enzo Maresca a primit tot mai multe semnale din partea conducerii că echipa nu se află pe drumul potrivit.

Echipa de pe Stamford Bridge a făcut investiții în transferuri de peste 300 de milioane de euro în vara anului 2025, însă rezultatele nu sunt deloc pe măsura așteptărilor, Chelsea fiind pe locul 5 în Anglia.

După 92 de meciuri pe banca formației londoneze, Enzo Maresca ar fi luat deja decizia de a demisiona, iar acum antrenorul așteaptă propunerea din partea conducerii, care trebuie să vină cu anumite compensații în cazul rezilierii.