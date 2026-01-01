Cristi Chivu a început anul cu o decizie importantă la Inter! Jucătorii au fost încântați - Antena Sport

Inter a încheiat anul 2025 din postura de lider al Serie A, însă gruparea antrenată de Cristi Chivu trebuie să confirme forma bună pe care o traversează, cu o victorie în fața celor de Bologna, la primul meci din noul an.

Tehnicianul român a luat o decizie cu care și-a încântat jucătorii la început de 2026 și a primit și vești bune din partea staff-ului medicale, care a anunțat revenirea lui Francesco Acerbi.

Cristi Chivu, liber pentru jucători în prima zi din 2026

Inter va primi vizita celor de la Bologna pe data de 4 ianuarie, iar partida va fi una destul de complicată pentru echipa tehnicianului român, care nu se va putea baza pe Darmian și Bonny pentru acest meci.

La ultimul antrenament din 2025, Chivu le-a dat o veste excepțională jucătorilor săi și anume că vor fi liberi în prima zi din noul an. Aceștia vor reveni la antrenamente vineri, după ce vor lua cu toții masa de prânz, anunță Tuttomercatoweb.

Inter va avea de jucat nu mai puțin de opt meciuri în luna ianuarie, șase în campionatul intern și două dintre acestea în UEFA Champions League.