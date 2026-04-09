Suporterii lui Dinamo, mesaj de adio pentru Mircea Lucescu: “Te vom iubi mereu”. Răzvan, cu lacrimi în ochi

Andrei Nicolae Publicat: 9 aprilie 2026, 19:44

Suporterii lui Dinamo, la sicriul lui Mircea Lucescu / TVR

O parte din suporterii lui Dinamo au ajuns în cursul zilei de joi la Arena Națională pentru a-și lua rămas-bun de la Mircea Lucescu. Fanii alb-roșiiilor au plasat un banner în memoria lui “Il Luce” pe stadion și au mers și la catafalcul său, unde au început să îi scandeze numele.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mircea Lucescu a murit marți la 80 de ani la Spitalul Universitar, la capătul unei perioade dificile în care s-a confruntat cu probleme de ordin cardiologic. Internat pe 29 martie, la trei zile după barajul pierdut de România cu Turcia, “Il Luce” a intrat în comă weekend-ul trecut, iar organismul său a cedat pe 7 aprilie.

De ieri, trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu este depus la Arena Națională, astfel încât apropiații, dar și admiratorii săi de rând să își poată lua rămas-bun de la el până să fie înmormântat vineri. La catafalcul lui “Il Luce” și-au făcut recent apariția și fanii lui Dinamo, club asociat cu numele de Lucescu, ținând cont de impactul pe care l-a avut asupra echipei atât ca jucător, cât și ca antrenor.

Suporterii alb-roșiilor au venit cu o pânză pe care era desenat chipul fostului selecționer și au început inițial să îi scandeze numele celui care a fost Mircea Lucescu. Ulterior, fanii lui Dinamo au cântat: “Te vom iubi mereu“. Gestul galeriei lui Dinamo l-a afectat vizibil pe Răzvan Lucescu, surprins cu lacrimi în ochi în momentul în care suporterii scandau numele tatălui său.

Pe lângă acest lucru, fanii lui Dinamo au afișat și un banner pe stadion în memoria fostului antrenor care a decedat la 80 de ani: “Il Luce – Simbol al respectului și al unei minți sclipitoare / Mentor și reper pentru generațiile viitoare”.

Reclamă
Reclamă

Vineri, Mircea Lucescu va fi înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Bellu într-un cadru restrâns, accesul fiind permis doar pentru apropiații săi.

Reclamă
Recomandări

Care e cel mai mare jucător "şlefuit" de Mircea Lucescu?

Citește și:
Jurnaliştii unguri cred că România se află într-un declin accentuat: "Aceasta e pedeapsa lor"
Dosar penal după un incident șocant în Iași. Șoferul de ride-sharing care a sunat la 112, cercetat după ce o pasageră a sărit din mașină în mers. „Este un caz de manual privind vinovăția” VIDEO
LIVE SCORERayo – AEK 0-0. Andrei Raţiu, duel cu Răzvan Marin în sferturile Conference League. Şahtior – AZ Alkmaar (22:00)
19:00

VIDEO & FOTORămas-bun, Mircea Lucescu! Sicriul fostului selecţioner, depus la Arena Naţională! Rinat Ahmetov: “O mare tragedie”
Veste uriașă pentru Istvan Kovacs! Arbitrul, selectat pentru Cupa Mondială. Ce români mai sunt pe listă
Rinat Ahmetov, declaraţii emoţionante după ce i-a adus un ultim omagiu lui Mircea Lucescu: “O mare tragedie”
Lovitură pentru Istvan Kovacs! Barcelona a anunțat că depune plângere împotriva sa: “Se întâmplă prea des”
VIDEO & FOTOPrimul lucru pe care l-a făcut Rinat Ahmetov când a ajuns la sicriul lui Mircea Lucescu. Ce s-a întâmplat după
1 Stadionul care îi va purta numele lui Mircea Lucescu! Anunţul făcut după decesul marelui nostru campion 2 Miliardarul care şi-a trimis bodyguarzii la Arena Naţională, înainte să vină să îşi ia rămas-bun de la Mircea Lucescu 3 „Nu te vom uita” Moment superb la meciul lui Galatasaray. Ce au făcut jucătorii pentru Lucescu 4 Decizia luată în Turcia, după decesul lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Federaţie 5 Primul nume din fotbalul mondial care și-a anunțat prezența la înmormântarea lui Mircea Lucescu: “Ne vedem” 6 VIDEOCine este turcul care i-a pupat mâna lui Răzvan Lucescu lângă sicriul lui Mircea Lucescu
Mircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționerMircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționer
Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”Începe revoluţia: Primii titulari ai României, OUT de la naţională în era “Gică Hagi”
Conducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii RapiduluiConducerea lui U Cluj, mesaj clar pentru Dan Nistor, după ce mijlocaşul i-a făcut praf pe jucătorii Rapidului
Mircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferitMircea Lucescu l-a sunat pe fiul Răzvan şi a avut o cerinţă specială, după infarctul suferit