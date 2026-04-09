Suporterii lui Dinamo, mesaj de adio pentru Mircea Lucescu: “Te vom iubi mereu”. Răzvan, cu lacrimi în ochi

O parte din suporterii lui Dinamo au ajuns în cursul zilei de joi la Arena Națională pentru a-și lua rămas-bun de la Mircea Lucescu. Fanii alb-roșiiilor au plasat un banner în memoria lui “Il Luce” pe stadion și au mers și la catafalcul său, unde au început să îi scandeze numele.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mircea Lucescu a murit marți la 80 de ani la Spitalul Universitar, la capătul unei perioade dificile în care s-a confruntat cu probleme de ordin cardiologic. Internat pe 29 martie, la trei zile după barajul pierdut de România cu Turcia, “Il Luce” a intrat în comă weekend-ul trecut, iar organismul său a cedat pe 7 aprilie.

Suporterii lui Dinamo, alături de Mircea Lucescu

De ieri, trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu este depus la Arena Națională, astfel încât apropiații, dar și admiratorii săi de rând să își poată lua rămas-bun de la el până să fie înmormântat vineri. La catafalcul lui “Il Luce” și-au făcut recent apariția și fanii lui Dinamo, club asociat cu numele de Lucescu, ținând cont de impactul pe care l-a avut asupra echipei atât ca jucător, cât și ca antrenor.

Suporterii alb-roșiilor au venit cu o pânză pe care era desenat chipul fostului selecționer și au început inițial să îi scandeze numele celui care a fost Mircea Lucescu. Ulterior, fanii lui Dinamo au cântat: “Te vom iubi mereu“. Gestul galeriei lui Dinamo l-a afectat vizibil pe Răzvan Lucescu, surprins cu lacrimi în ochi în momentul în care suporterii scandau numele tatălui său.

Pe lângă acest lucru, fanii lui Dinamo au afișat și un banner pe stadion în memoria fostului antrenor care a decedat la 80 de ani: “Il Luce – Simbol al respectului și al unei minți sclipitoare / Mentor și reper pentru generațiile viitoare”.