Cîrjan se pregăteşte de un transfer de top. Urmărit de trei cluburi legendare - Antena Sport

Cîrjan se pregăteşte de un transfer de top. Urmărit de trei cluburi legendare

Radu Constantin Publicat: 30 ianuarie 2026, 8:17

Cătălin Cîrjan / SPORT PICTURES

Dinamo a primit o ofertă de 4 milioane de euro pentru Cătălin Cîrjan de la Metalist Harkov, dar aceasta a fost refuzată de conducerea formaţiei din Ştefan cel Mare.

Slaariul era şi el unul tentant pentru fotbalist, de 65.000 de euro pe lună. Mulţi oameni de fotbal s-au întrebat de ce oferta a fost refuzată, iar acum s-a aflat motivul.

Internaționalul român e urmărit de Ajax, PSV și Feyenoord, cei trei granzi din Olanda, anunţă iAMsport.ro.

Mijlocașul de 23 de ani vrea să joace în campionatele puternice din Europa şi aşteaptă ca transferul să se perfecteze la una dintre cele trei echhipe.

Rezervă în trecut la Rapid, Cîrjan s-a impus ca unul dintre cei mai importanţi jucători la Dinamo, el devenind căpitanul “câinilor” după plecarea lui Dennis Politic la FCSB, la schimb cu Musi.

