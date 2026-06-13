Transfer ratat pentru Gigi Becali. Jucătorul dorit la FCSB a fost prezentat oficial la altă echipă

FCSB a ratat un transfer, în această vară. Roș-albaștrii îl aveau pe listă pe Stefan Pirgic, însă mijlocașul sârb de 23 de ani a fost prezentat oficial de Viktoria Plzen.

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Stefan Pirgic, cotat la suma de 1,8 milioane de euro, a fost vândut de Zeleznicar pe suma de 2,8 milioane de euro.

Transfer ratat pentru FCSB: Stefan Pirgic a semnat cu Viktoria Plzen

Inițial, Viktoria Plzen a făcut ofertă de 1,5 milioane de euro pentru transferul lui Stefan Pirgic. Cei de la Zeleznicar au refuzat fără să stea pe gânduri, astfel că formația cehă aproape a dublat suma și și-a asigurat serviciile mijlocașului sârb.

„Stefan Pirgic, fostul jucător al lui Zeleznicar, își continuă cariera la Viktoria Plzen, de șase ori campioană a Republicii Cehe, cu care a semnat un contract până în 2030.

FK Zeleznicar a realizat un profit record din acest transfer, 2.800.000 de euro, iar clubul va mai încasa sume suplimentare prin bonusuri, precum și 10% dintr-un viitor transfer.