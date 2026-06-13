Transfer ratat pentru Gigi Becali. Jucătorul dorit la FCSB a fost prezentat oficial la altă echipă

FCSB a ratat un transfer, în această vară. Roș-albaștrii îl aveau pe listă pe Stefan Pirgic, însă mijlocașul sârb de 23 de ani a fost prezentat oficial de Viktoria Plzen.
Stefan Pirgic, cotat la suma de 1,8 milioane de euro, a fost vândut de Zeleznicar pe suma de 2,8 milioane de euro.
Transfer ratat pentru FCSB: Stefan Pirgic a semnat cu Viktoria Plzen
Inițial, Viktoria Plzen a făcut ofertă de 1,5 milioane de euro pentru transferul lui Stefan Pirgic. Cei de la Zeleznicar au refuzat fără să stea pe gânduri, astfel că formația cehă aproape a dublat suma și și-a asigurat serviciile mijlocașului sârb.
„Stefan Pirgic, fostul jucător al lui Zeleznicar, își continuă cariera la Viktoria Plzen, de șase ori campioană a Republicii Cehe, cu care a semnat un contract până în 2030.
FK Zeleznicar a realizat un profit record din acest transfer, 2.800.000 de euro, iar clubul va mai încasa sume suplimentare prin bonusuri, precum și 10% dintr-un viitor transfer.
Pirgic a părăsit Pancevo după două sezoane în care a bifat 52 de apariții, cu patru goluri și șase assisturi.
În trecut, a fost unul dintre jucătorii-cheie din echipa lui Radomir Kokovic. Prin atitudinea sa față de club, colegi și suporteri, a lăsat o amprentă puternică asupra generației istorice de jucători de la Zeleznicar, care a obținut calificarea pe scena europeană”, a anunțat Viktoria Plzen, pe X.
Recent, Mihai Stoica oferea declarații despre interesul pentru Stefan Pirgic. Acesta a subliniat că FCSB nu se poate lupta cu echipe care oferă mai mult de două milioane de euro în schimbul jucătorului.
„Dacă oamenii dau 2.000.000, 2.500.000, nu ştiu ce, îţi dai seama că nu ne batem cu ei. Au alte bugete. Cel cu care am discutat, Zvonko Milojkovic, mi-a zis că suntem acolo. Eu n-am de unde să ştiu. N-am discutat cu clubul direct”, spunea Mihai Stoica, despre interesul pentru Stefan Pirgic.
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