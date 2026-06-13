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Transfer ratat pentru Gigi Becali. Jucătorul dorit la FCSB a fost prezentat oficial la altă echipă

Viviana Moraru Publicat: 13 iunie 2026, 14:05

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Transfer ratat pentru Gigi Becali. Jucătorul dorit la FCSB a fost prezentat oficial la altă echipă

Gigi Becali, într-o conferinţă de presă / Sport Pictures

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FCSB a ratat un transfer, în această vară. Roș-albaștrii îl aveau pe listă pe Stefan Pirgic, însă mijlocașul sârb de 23 de ani a fost prezentat oficial de Viktoria Plzen.

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Stefan Pirgic, cotat la suma de 1,8 milioane de euro, a fost vândut de Zeleznicar pe suma de 2,8 milioane de euro.

Transfer ratat pentru FCSB: Stefan Pirgic a semnat cu Viktoria Plzen

Inițial, Viktoria Plzen a făcut ofertă de 1,5 milioane de euro pentru transferul lui Stefan Pirgic. Cei de la Zeleznicar au refuzat fără să stea pe gânduri, astfel că formația cehă aproape a dublat suma și și-a asigurat serviciile mijlocașului sârb.

„Stefan Pirgic, fostul jucător al lui Zeleznicar, își continuă cariera la Viktoria Plzen, de șase ori campioană a Republicii Cehe, cu care a semnat un contract până în 2030.

FK Zeleznicar a realizat un profit record din acest transfer, 2.800.000 de euro, iar clubul va mai încasa sume suplimentare prin bonusuri, precum și 10% dintr-un viitor transfer.

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Pirgic a părăsit Pancevo după două sezoane în care a bifat 52 de apariții, cu patru goluri și șase assisturi.

În trecut, a fost unul dintre jucătorii-cheie din echipa lui Radomir Kokovic. Prin atitudinea sa față de club, colegi și suporteri, a lăsat o amprentă puternică asupra generației istorice de jucători de la Zeleznicar, care a obținut calificarea pe scena europeană”, a anunțat Viktoria Plzen, pe X.

Recent, Mihai Stoica oferea declarații despre interesul pentru Stefan Pirgic. Acesta a subliniat că FCSB nu se poate lupta cu echipe care oferă mai mult de două milioane de euro în schimbul jucătorului.

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Dacă oamenii dau 2.000.000, 2.500.000, nu ştiu ce, îţi dai seama că nu ne batem cu ei. Au alte bugete. Cel cu care am discutat, Zvonko Milojkovic, mi-a zis că suntem acolo. Eu n-am de unde să ştiu. N-am discutat cu clubul direct”, spunea Mihai Stoica, despre interesul pentru Stefan Pirgic.

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