Conducerea Rapidului, prima reacție după discursul vulcanic al lui Daniel Pancu: „Inexplicabil”

Conducerea Rapidului a reacționat, după discursul dur avut de Daniel Pancu, după victoria cu 3-1 cu CFR Cluj, din etapa a treia a Ligii 1. Antrenorul a trimis „săgeți” către oficialii clubului și a transmis că echipa are o lipsă de mentalitate.
Marius Bilașco, directorul sportiv al Rapidului, nu a vrut să ofere prea multe declarații despre cele afirmate de Daniel Pancu. Acesta s-a rezumat a spune că mentalitatea giuleștenilor se poate schimba, dacă echipa va participa în cupele europene în sezonul viitor.
Conducerea Rapidului, prima reacție după discursul vulcanic al lui Daniel Pancu
„Nu aș dori să comentez, poate că s-a scos din context declarația. Cred că s-a referit mai mult gestiunii momentelor din repriza a 2-a. Poate că nevoia noastră de a ne califica într-o competiție europeană va aduce și această mentalitate. Cred că ăsta a fost contextul, dar cel mai bine ar fi să vă lămurească Daniel.
Parcă am avut așa o lipsă de curaj, când am avut mingea am încercat să ne limităm la o poziționare în apărare, să lăsăm deliberat terenul în favoarea adversarului. Poate că, eu știu, repriza a doua trebuia gestionată altfel, cu mai mult curaj și încredere. Nu cred că e vorba de conducere, toți suntem într-o echipă, nu cred că despre asta a fost vorba. Ne dorim să construim o echipă puternică cu mentalitate de învingători. Ați văzut că și la CFR a făcut referire și la faptul că ei cu atâtea probleme au reușit să se califice mai departe în Europa, au știut să gestioneze momentele importante, au arătat spirit de echipă”, a declarat Marius Bilașco, conform fanatik.ro.
De asemenea, Marius Bilașco s-a plâns de faptul că Rapid s-a retras în repriza a doua a meciului cu CFR Cluj, la scorul de 3-0. Directorul sportiv al giuleștenilor nu și-a putut explica reacția avută de elevii lui Daniel Pancu.
„Ați văzut și dumneavoastră că am avut o repriză foarte bună, am rămas pe gânduri pentru repriza a doua. Încercăm să găsim soluții, explicații. Am cedat inexplicabil repriza a doua, nu aveam voie să nu reușim să gestionăm mai bine momentele importante din a doua repriză. La 3-0 acasă normal pot să înțeleg să faci pas în spate, dar nu înțeleg să nu ai o mai bună posesie, să nu cedezi atât de mult inițiativa.
E nevoie de timp, pentru noi faptul că ne lipsesc câțiva jucători, pe care dorim să-i aducem, poate să fie o explicație. Dar nu aș vrea să scoatem în evidență doar repriza a doua. E un moment în care încercăm să reconstruim puțin lotul echipei, e clar că vor mai fi momente când vom mai suferi”, a mai spus Marius Bilașco.
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