Primele imagini cu Denis Alibec la Farul Constanţa: "Aici am cunoscut fotbalul mare" - Antena Sport

Primele imagini cu Denis Alibec la Farul Constanţa: “Aici am cunoscut fotbalul mare”

Radu Constantin Publicat: 1 februarie 2026, 14:10

Comentarii
Denis Alibec / Profimedia Images

Denis Alibec nu a reuşit să se impună sub comanda lui Elias Charalambous, bifând puţine partide la campioană. Atacantul a ales să revină la Farul, Gigi Becali cedându-l gratis la echipa lui Gică Hagi.

Fotbalistul a fost deja prezentat oficial de club şi rămâne de văzut dacă va intra şi în meciul cu Universitatea, de duminică, de la ora 17.15.

“Am avut multe de învăţat, chiar dacă am plecat de la o vârstă fragedă de la Farul, dar aici am cunoscut fotbalul mare. Sunt mereu recunoscător Farului”, a declarat Alibec despre clubul la care s-a consacrat ca fotbalist.

“M-am întors acasă, povestea noastră continuă”, este şi mesajul lui Alibec pentru fani într-un videoclip postat de club pe reţelele de socializare.

Denis Alibec, salariu de 15.000 de euro la Farul

Denis Alibec va încasa lunar suma de 15.000 de euro la Farul, notează digisport.ro. Atacantul a renunţat la pretenţiile salariale pentru a reveni la echipa alături de care a devenit campion în 2023.

La FCSB, Gigi Becali îi oferea lui Denis Alibec un salariu de aproximativ 25.000 de euro. Atacantul a renunţat astfel la o sumă în jur de 10.000 de euro pentru a semna cu Farul, în această iarnă.

Comentarii


