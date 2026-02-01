Primele imagini cu Denis Alibec la Farul Constanţa: "Aici am cunoscut fotbalul mare" - Antena Sport

Denis Alibec nu a reuşit să se impună sub comanda lui Elias Charalambous, bifând puţine partide la campioană. Atacantul a ales să revină la Farul, Gigi Becali cedându-l gratis la echipa lui Gică Hagi.

Fotbalistul a fost deja prezentat oficial de club şi rămâne de văzut dacă va intra şi în meciul cu Universitatea, de duminică, de la ora 17.15.

“Am avut multe de învăţat, chiar dacă am plecat de la o vârstă fragedă de la Farul, dar aici am cunoscut fotbalul mare. Sunt mereu recunoscător Farului”, a declarat Alibec despre clubul la care s-a consacrat ca fotbalist.

“M-am întors acasă, povestea noastră continuă”, este şi mesajul lui Alibec pentru fani într-un videoclip postat de club pe reţelele de socializare.