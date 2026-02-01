Un patron din Liga 1 râde de FCSB: "Ne distrăm cu ei" - Antena Sport

FCSB caută să prindă play-off-ul pe ultima sută de metri, iar una dintre echipele cu care joacă un meci decisiv este FC Botoşani.

Valeriu Iftime nu se teme de FCSB, dar menţionează că nici FC Botoşani nu traversează o perioadă bună.

„Problema Botoșaniului este o scădere de formă foarte, foarte curioasă, cu niște meciuri jucate ba pe gheață, ba pe… Locul din clasament e ca atunci când bei toată noaptea vodcă și nu știi unde e ușa. Cam asta e. Te amețește, te sperie. Asta se întâmplă la Botoșani. Sper ca mâine să fim limpezi și să câștigăm”, a spus Iftime.

“Dacă am câștigat cu Galați, mergem rachetă! Ne distrăm cu FCSB, vă spun eu, dacă o batem pe Galați. N-avem treabă la FCSB”, a declarat Valeriu Iftime, patronul lui FC Botoșani, la Digi Sport.

FC Botoşani este acum locul 6 în Superliga, cu 38 de puncte. FC Botoșani și Oțelul Galați se întâlnesc, luni, 2 februarie 2026, de la ora 18:30.