Jucătorul cerut insistent de Chivu la Inter semnează cu un colos din La Liga! Transfer de 40 de milioane de euro - Antena Sport

Ademola Lookman doreşte să o părăsească pe Atalanta încă din vara trecută, după mai multe sezoane de foarte înalt nivel în tricoul echipei din Bergamo.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Atacantul nigerian a fost deja foarte aproape de un transfer în această iarnă, în special la Fenerbahce, dar operaţiunea nu s-a concretizat în cele din urmă din cauza lipsei unui acord total între cluburi.

Lookman s-a înțeles cu Atletico Madrid pentru transfer

În ciuda acestui fapt, dorinţa sa de a accepta o nouă provocare a rămas intactă, iar viitorul său părea să se scrie în mod clar departe de Bergamo în această perioadă de transferuri de iarnă, mai ales după Cupa Africii pe Naţiuni, unde a acumulat patru goluri şi tot atâtea pase decisive în şase meciuri. În trecut, Lookman a fost unul dintre jucătorii pe care Cristi Chivu i-a cerut insistent la Inter, însă cluburile nu au ajuns la un acord.

Potrivit Sky Italia, el ar putea ajunge acum la Atlético Madrid, cu care Atalanta ar fi ajuns la un acord în valoare de peste 40 de milioane de euro, inclusiv bonusuri. Informația legată de mutarea lui Lookman în capitala Spaniei a fost oferită și de reputatul jurnalist Fabrizio Romano.

🚨🔴⚪️ Ademola Lookman to Atlético Madrid, here we go! The agreement is in place on every detail.

€35m fixed fee, €5m add-ons to Atalanta and long term deal agreed by Lookman after decision last night.

Atlético, planning now for travel and medical next for the Nigerian. 🇳🇬 pic.twitter.com/soAS1eVVJZ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 1, 2026