Universitatea Craiova și-a programat amical în weekend. Cu cine joacă

Universitatea Craiova profită de pauza dedicată echipelor naționale pentru a-și menține ritmul competițional, urmând să dispute un meci amical împotriva formației CSM Slatina. Partida programată în acest weekend este menită să pună la lucru și rezervele, pentru că Universitatea are un număr ridicat de absențe, deoarece mai mulți fotbaliști sunt plecați la echipele naționale.

Nu mai puțin de 12 jucători din lotul echipei din Bănie sunt plecați la acțiunile echipelor naționale, iar antrenorul Coelho are posibilitatea să vadă la lucru și jucătorii care au evoluat mai puțin. Printre cei convocați la prima reprezentativă se numără Nicușor Bancu, Adrian Rus sau Vladimir Screciu, dar și alți jucători importanți din lot.

Lista este completată de jucătorii din loturile de tineret: Luca Băsceanu și David Matei (România U21), Anzor Mekvabishvili (Georgia), Alexandru Glodean (România U18), Denys Muntean (România U17) și Darius Fălcușan (România U20).

În ciuda acestor probleme de efectiv, meciul aduce și o veste bună pentru suporteri. Mihnea Rădulescu este aproape de revenirea pe teren după o accidentare gravă la genunchi.