Andrei Rațiu, într-un top select! Pe ce loc se află în clasamentul condus de Lamine Yamal - Antena Sport

După ce Andrei Rațiu a fost cel mai rapid jucător din La Liga, cu 35,77 km/h, fotbalistul celor de la Rayo Vallecano a intrat în alt top impresionant. Spaniolii au alcătuit clasamentul cu jucătorii care au driblat cel mai mult în acest sezon, iar internaționalul român se află în top 10.

Unul dintre cei mai buni jucători de la Rayo Vallecano, Andrei Rațiu și-a prelungit anul acesta contractul cu formația din La Liga până în 2030

Andrei Rațiu, pe locul 8 în topul celor mai multe driblinguri din La Liga

În topul jucătorilor cu cele mai multe driblinguri, în care Lamine Yamal s-a clasat pe locul 1, Andrei Rațiu se regăsește pe locul 8, cu 31 de driblinguri. Realizarea românului este una impresionantă, în condițiile în care vorbim de un campionat precum La Liga. De asemenea, el este singurul fundaș în Top 10:

“Fundașul lateral se află în top 10 al driblerilor. În prezent, Rațiu ocupă poziția a 8-a, cu un total de 31 de driblinguri complete. Această listă este condusă cu o marjă considerabilă de Lamine Yamal (78 de driblinguri), dar este remarcabil deoarece jucătorul lui Rayo Vallecano este singurul jucător cu orientare defensivă (fundaș dreapta) din primii zece.

Este adevărat că, în meciurile recente, Íñigo Pérez a optat pentru trecerea de la fundaș dreapta la aripă dreapta, parțial pentru a-și demonstra mai des abilitățile tehnice. Cu toate acestea, Rațiu a petrecut cea mai mare parte a sezonului pe postul de fundaș lateral.