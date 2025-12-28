Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Andrei Rațiu, într-un top select! Pe ce loc se află în clasamentul condus de Lamine Yamal - Antena Sport

Home | Fotbal | La Liga | Andrei Rațiu, într-un top select! Pe ce loc se află în clasamentul condus de Lamine Yamal

Andrei Rațiu, într-un top select! Pe ce loc se află în clasamentul condus de Lamine Yamal

Alex Masgras Publicat: 28 decembrie 2025, 12:23

Comentarii
Andrei Rațiu, într-un top select! Pe ce loc se află în clasamentul condus de Lamine Yamal

Andrei Rațiu, în timpul unui meci / Profimedia

După ce Andrei Rațiu a fost cel mai rapid jucător din La Liga, cu 35,77 km/h, fotbalistul celor de la Rayo Vallecano a intrat în alt top impresionant. Spaniolii au alcătuit clasamentul cu jucătorii care au driblat cel mai mult în acest sezon, iar internaționalul român se află în top 10.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Unul dintre cei mai buni jucători de la Rayo Vallecano, Andrei Rațiu și-a prelungit anul acesta contractul cu formația din La Liga până în 2030

Andrei Rațiu, pe locul 8 în topul celor mai multe driblinguri din La Liga

În topul jucătorilor cu cele mai multe driblinguri, în care Lamine Yamal s-a clasat pe locul 1, Andrei Rațiu se regăsește pe locul 8, cu 31 de driblinguri. Realizarea românului este una impresionantă, în condițiile în care vorbim de un campionat precum La Liga. De asemenea, el este singurul fundaș în Top 10:

“Fundașul lateral se află în top 10 al driblerilor. În prezent, Rațiu ocupă poziția a 8-a, cu un total de 31 de driblinguri complete. Această listă este condusă cu o marjă considerabilă de Lamine Yamal (78 de driblinguri), dar este remarcabil deoarece jucătorul lui Rayo Vallecano este singurul jucător cu orientare defensivă (fundaș dreapta) din primii zece.

Este adevărat că, în meciurile recente, Íñigo Pérez a optat pentru trecerea de la fundaș dreapta la aripă dreapta, parțial pentru a-și demonstra mai des abilitățile tehnice. Cu toate acestea, Rațiu a petrecut cea mai mare parte a sezonului pe postul de fundaș lateral.

Reclamă
Reclamă

Aceste statistici îl plasează printre cei mai buni fundași laterali din competiție, cel puțin în aceste statistici, și justifică interesul numeroaselor cluburi pentru jucătorul care și-a prelungit recent contractul cu Rayo Vallecano până în 2030″, au scris spaniolii de la unionrayo.com.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Care e cel mai bun jucător al momentului la FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Zi decisivă pentru pensiile magistraților. CCR anunță verdictul astăzi
Observator
Zi decisivă pentru pensiile magistraților. CCR anunță verdictul astăzi
Fotbalistul român care a dat lovitura în cazinou: “Chintă royală maximă în prima seară! A băgat banii cash în geantă”
Fanatik.ro
Fotbalistul român care a dat lovitura în cazinou: “Chintă royală maximă în prima seară! A băgat banii cash în geantă”
12:10
Noul monopost McLaren pentru sezonul 2026 a fost vândut cu 9,5 milioane de euro
11:16
Antonio Conte își ține jucătorii cu picioarele pe pământ! Mesaj categoric pentru vedetele lui Napoli
11:06
Mihai Stoica a făcut anunțul despre Louis Munteanu! Comparația făcută cu Daniel Bîrligea: “Am și confirmarea”
10:34
VIDEOPetrecerea fanilor lui PSG s-a încheiat la secția de poliție! 40 de persoane au fost reținute
10:00
VIDEOVictorii pentru New York Knicks și Sacramento Kings! Russell Westbrook l-a depășit pe Magic Johnson
9:35
Liga 1 în cifre! Cum s-au descurcat jucătorii și echipele în a doua jumătate a anului 2025
Vezi toate știrile
1 Prima mutare a iernii la Dinamo. Andrei Nicolescu a confirmat: „Merge cu noi în cantonament” 2 Louis Munteanu a rupt tăcerea după scandalul uriaş provocat după ce a îmbrăcat tricoul FCSB. Ce a putut spune 3 Jucătorul din Liga 1 a adus prima victorie din istoria țării sale la Cupa Africii pe Națiuni, după 16 încercări 4 Răsturnare de situație la FCSB! Mihai Stoica a anunțat prima plecare a iernii: “Ne-am strâns mâna! E liber” 5 „Pleci de la FCSB?” Răspunsul categoric dat de Florin Tănase, după anunțul agentului lui 6 Fotbalistul de la FCSB, cel mai slab de pe teren! A comis penalty la Cupa Africii și a fost schimbat primul
Citește și
Cele mai citite
Gică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea CraiovaGică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea Craiova
Jucătorul de naţională care i-a spus “da” lui Gigi Becali! FCSB pregăteşte super-transferul iernii în Liga 1Jucătorul de naţională care i-a spus “da” lui Gigi Becali! FCSB pregăteşte super-transferul iernii în Liga 1
Dinamo a pus ochii pe titularul rivalei din Liga 1. Pentru ce jucător insistă Zeljko KopicDinamo a pus ochii pe titularul rivalei din Liga 1. Pentru ce jucător insistă Zeljko Kopic
Afacerile cu care şi-a mărit de 4 ori averea milionarul român care are avion privat, dar merge cu metroul!Afacerile cu care şi-a mărit de 4 ori averea milionarul român care are avion privat, dar merge cu metroul!