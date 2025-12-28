Ionuţ Nedelcearu a spus totul despre viaţa în Rusia! "Până la urmă este țară în război" - Antena Sport

Închide meniul
Dan Roșu Publicat: 28 decembrie 2025, 12:58 / Actualizat: 28 decembrie 2025, 14:46

Ionuţ Nedelcearu, în timpul unui meci - Profimedia Images

Ionuț Nedelcearu (29 de ani) evoluează la Akron Togliatti, în prima ligă din Rusia, şi a dezvăluit cum este viaţa sportivilor, ţinând cont de războiul cu Ucraina, început pe 24 februarie 2022.

Fostul fundaş al lui Dinamo are un salariu lunar de 60.000 de euro în Rusia şi a dezvăluit că sportivii sunt trataţi “cu grijă”. Internaţionalul român cotat la 1.5 milioane de euro e titular de bază la Akron, cu 22 de prezenţe şi un gol marcat în acest sezon.

“Pentru noi, sportivii, nu se simte nimic, ei au grijă de noi, ne tratează în așa fel încât să nu simțim nimic. Nu pot să spun asta din punct de vedere al tuturor oamenilor care trăiesc în Rusia, sunt orașe la granița cu Ucraina, până la urmă este țară în război.

Nu toată lumea este confortabilă cu acestă situație. Pentru noi, sportivii, este totul în regulă, nu se simte războiul și au grijă de noi, suntem protejați, în oarecare măsură. Nu avem interdicții, doar că este mai greu cu zborurile, să ajungi în Rusia, nu sunt zboruri directe, și cu rețelele de socializare, nu sunt permise, dar cu VPN este totul ok, poți să intri imediat.

M-am adaptat, nu a fost greu, știind mentalitatea lor și cum gândesc, am jucat înainte la UFA, știam la ce să mă aștept, a fost ok acum. A venit și prietena cu mine și asta m-a ajutat, cu limba este mai greu, eu fac meditații și înceerc să învăț limba, dar nu merge cum mă așteptam, sau cum a mers în Italia.

Vă dați seama că așteaptă să fie reprimiți, dar sunt conștienți că nu vor fi reprimiți până nu se termină acest război. Vor să ajungă cât mai repede în Europa, ținând cont de faptul că înainte Rusia avea trei echipe în Champions League, plus Europa League, Conference League, așteaptă cu nerăbdare”, a spus Nedelcearu, în exclusivitate pentru Antena Sport.

