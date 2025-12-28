Noul monopost McLaren pentru sezonul 2026 a fost vândut cu 9,5 milioane de euro - Antena Sport

Scos la licitaţie la începutul lunii decembrie, deşi nu a fost încă testat oficial, monopostul McLaren pentru sezonul 2026 de Formula 1 a fost vândut cu 9,5 milioane de euro.

În perspectiva noilor reglementări care vor revoluţiona lumea Formulei 1 în 2026, toate echipele din grilă lucrează de câteva luni la un nou monopost. Maşinile vor fi astfel modele inedite. McLaren a scos la licitaţie una dintre ele, MCL40A, în cadrul vânzării RM Sotheby’s din 5 decembrie, la Abu Dhabi.

Noul monopost McLaren pentru sezonul 2026 a fost vândut cu 9,5 milioane de euro

Preţul de pornire a fost stabilit la 10 milioane de dolari (8,6 milioane de euro), iar maşina a fost cumpărată în final cu 11,4 milioane de dolari, adică 9,5 milioane de euro, devenind al şaselea în topul celor mai scumpe monoposturi din istorie vândute la licitaţie.

Norocosul proprietar va avea, de asemenea, dreptul la acces exclusiv la centrul tehnologic din Woking, la experienţe de ospitalitate în cadrul a două Grand Prix-uri, inclusiv cel de la Monaco, precum şi la 24 Heures du Mans şi la cursa de 500 de mile de la Indianapolis.