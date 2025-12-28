Marius Niculae a anunţat care este atuul lui Dinamo în lupta pentru titlu: "Şi suporterii văd asta" - Antena Sport

Marius Niculae susţine că valoarea lui Zeljko Kopic este principalul atu al lui Dinamo, în lupta pe care o va duce pentru titlul Ligii 1, cu Universitatea Craiova, Rapid şi FCSB. “Săgeată” aşteaptă şi transferuri în Ştefan cel Mare, în această perioadă de mercato.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Kopic a ajuns la Dinamo în decembrie 2023, după despărţirea de Ovidiu Burcă. Croatul a luat echipa la acel moment de pe locul 15, a salvat-o de la retrogradare, a dus-o în play-off în următorul sezon şi acum toată lumea e cu gândul la următorul pas: titlul din Liga 1.

Marius Niculae a anunţat care este atuul lui Dinamo în lupta pentru titlu

“Rezultatele vorbesc de la sine, munca unui antrenor se reflectă în rezultate. Kopic a venit la momentul potrivit, la timpul potrivit, Dinamo a ieșit din insolvență, ceea ce e lucru mare. Văd în Dinamo cu Kopic, și suporterii văd asta, că Dinamo se poate bate la titlu cu șanse reale.

Cu siguranță mai are nevoie de jucători, pentru că în play-off sunt meciuri foarte tari, pentru că vor apărea suspendări, accidentări, și tre să ai un lot valoric echilibrat. Și atacant, clar îi trebuie un atacant lui Dinamo.

Clar, Dinamo se bate cu cine e pe primul loc, Craiova, cu Rapid și FCSB, cred că FCSB va fi acolo și va prinde play-off-ul. Gigi Becali nu-și peermite să piardă mulți bani și va investi în această iarnă, cam astea patru echipe se vor bate la titlu.”, a spus Marius Niculae, în exclusivitate pentru Antena Sport.