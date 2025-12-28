Marius Șumudică nu duce lipsă de oferte! Anunțul antrenorului: "Mă simt ca peștele-n apă". Cine l-a refuzat - Antena Sport

Marius Șumudică este în continuare fără angajament, după despărțirea de Rapid, la finalul sezonului trecut. Experiența din Giulești nu a fost una tocmai fericită pentru antrenorul de 54 de ani, dar își dorește să revină cât mai repede pe banca tehnică.

Fostul antrenor de la Rapid a dezvăluit că a discutat cu mai multe cluburi din Turcia în ultima perioadă, țară în care se simte foarte bine, dând de înțeles că și-ar dori să revină în SuperLig.

Marius Șumudică vrea să revină pe banca tehnică: “Am fost foarte aproape la anumite cluburi”

De asemenea, Șumudică a dezvăluit că a avut o ofertă și din Egipt, de la Al Ahly Cairo, dar în cele din urmă a fost preferat un fost antrenor din Bundesliga:

“Au mai fost discuții în Turcia am fost foarte aproape la anumite cluburi, dar din respect nu pot să le dau numele, că acum au antrenori. Îmi place și sunt respectat în Turcia. M-am dus, de exemplu, la meciul lui Drăguș odată la Istanbul. Am făcut poze de cât făceam în România într-o săptămână. Adică toată lumea m-a recunoscut pe stadion, toți suporterii. Mă simt ca peștele-n apă în Turcia.

Și temperamentul meu probabil mai coleric, asemănător cu al lor. Și atunci au existat unele discuții. O echipă am refuzat-o pentru că erau probleme cu transferurile pe care le-au făcut. Aveau și transferurile blocate pentru următoarele trei perioade. Și din punct de vedere financiar nu stăteam să analizez foarte mult, dar erau probleme financiare către jucători. Mi-era foarte greu.