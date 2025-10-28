Video spectaculos: Dani Alves a devenit predicator, după 14 luni de închisoare: "Am încheiat un pact cu Dumnezeu" - Antena Sport

Închide meniul
Video spectaculos: Dani Alves a devenit predicator, după 14 luni de închisoare: “Am încheiat un pact cu Dumnezeu”

Publicat: 28 octombrie 2025, 13:39

Dani Alves, în maşină - Profimedia Images

După 14 luni de închisoare şi achitarea într-un caz de agresiune sexuală, fostul fundaş al echipei FC Barcelona, Daniel Alves, a fost văzut într-o biserică spaniolă predicând.

Cu braţele ridicate şi ochii mijiţi, Daniel Alves face câţiva paşi de dans în faţa unui grup de credincioşi. Apoi, cu microfonul în mână, la marginea unui podium, brazilianul exclamă cu gesturi ample: „Trebuie să-L luăm pe Dumnezeu în serios şi să avem credinţă, eu sunt dovada vie a acestui lucru. Ce promite Dumnezeu, Dumnezeu împlineşte. Am încheiat un pact cu Dumnezeu.”

Dani Alves a devenit predicator, după 14 luni de închisoare

El a fost achitat în primăvară de către Înalta Curte din Catalonia pentru acuzaţia de viol asupra unei tinere într-o discotecă.

După 14 luni de închisoare şi eliberarea în schimbul unei cauţiuni de un milion de euro – pe lângă o plată de 150.000 de euro destinată presupusei victime -, Alves a dispărut din viaţa publică.

Până când un videoclip – publicat iniţial de mass-media iberică El Confidencial –, care circulă de luni pe reţelele sociale, nu a dezvăluit reconversia sa.

În acesta, fostul fundaş, care se defineşte ca „discipol al lui Iisus Hristos” pe contul său de Instagram, predică într-o biserică spaniolă.

