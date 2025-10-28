Video spectaculos: Dani Alves a devenit predicator, după 14 luni de închisoare: "Am încheiat un pact cu Dumnezeu" - Antena Sport

După 14 luni de închisoare şi achitarea într-un caz de agresiune sexuală, fostul fundaş al echipei FC Barcelona, Daniel Alves, a fost văzut într-o biserică spaniolă predicând.

Cu braţele ridicate şi ochii mijiţi, Daniel Alves face câţiva paşi de dans în faţa unui grup de credincioşi. Apoi, cu microfonul în mână, la marginea unui podium, brazilianul exclamă cu gesturi ample: „Trebuie să-L luăm pe Dumnezeu în serios şi să avem credinţă, eu sunt dovada vie a acestui lucru. Ce promite Dumnezeu, Dumnezeu împlineşte. Am încheiat un pact cu Dumnezeu.”

Acquitté des accusations d’agression sexuelle, l’ex-footballeur Dani Alves devient prédicateur dans une église de Gérone après avoir conclu un «pacte avec Dieu» @elespanolcom pic.twitter.com/PwORgkcd81

— L’important (@Limportant_fr) October 27, 2025

Dani Alves a devenit predicator, după 14 luni de închisoare

El a fost achitat în primăvară de către Înalta Curte din Catalonia pentru acuzaţia de viol asupra unei tinere într-o discotecă.

După 14 luni de închisoare şi eliberarea în schimbul unei cauţiuni de un milion de euro – pe lângă o plată de 150.000 de euro destinată presupusei victime -, Alves a dispărut din viaţa publică.