Vladimir Screciu ar putea pleca de la Universitatea Craiova! Echipa care a pus ochii pe jucătorul lui Mirel Rădoi - Antena Sport

Vladimir Screciu ar putea pleca de la Universitatea Craiova, în această toamnă. Mijlocaşul lui Mirel Rădoi e dorit în Israel, ţară în care încă nu s-a încheiat perioada de mercato.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Concret, conform fanatik.ro, Vladimir Screciu a fost pus pe lista de transferuri de cei de la Maccabi Haifa, ocupanta locului trei din Israel, în sezonul trecut.

Vladimir Screciu ar putea pleca de la Universitatea Craiova

Scouterii celor de la Maccabi Haifa au fost prezenţi la duelul dintre Cipru şi România, duel încheiat cu scorul de 2-2. Vladimir Screciu nu a prins însă minute în duelul de la Nicosia, din preliminariile World Cup 2026.

În ciuda acestui fapt, sunt şanse ca transferul lui Vladimir Screciu să se realizeze până la finalul perioadei de mercato din Israel. Internaţionalul român în vârstă de 25 de ani este cotat la suma de două milioane de euro, iar în acest sezon a prins 11 meciuri la Universitatea Craiova.

Pavel Badea, directorul Universităţii Craiova, a comentat posibila plecare a lui Vladimir Screciu de la echipa lui Mirel Rădoi. Oficialul oltenilor a transmis că plecarea mijlocaşului ar fi o adevărată lovitură pentru formaţia din Bănie.