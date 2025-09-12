Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Vladimir Screciu ar putea pleca de la Universitatea Craiova! Echipa care a pus ochii pe jucătorul lui Mirel Rădoi - Antena Sport

Home | Fotbal | Vladimir Screciu ar putea pleca de la Universitatea Craiova! Echipa care a pus ochii pe jucătorul lui Mirel Rădoi

Vladimir Screciu ar putea pleca de la Universitatea Craiova! Echipa care a pus ochii pe jucătorul lui Mirel Rădoi

Publicat: 12 septembrie 2025, 14:29

Comentarii
Vladimir Screciu ar putea pleca de la Universitatea Craiova! Echipa care a pus ochii pe jucătorul lui Mirel Rădoi

Vladimir Screciu, în timpul unui meci la Universitatea Craiova/ Sport Pictures

Vladimir Screciu ar putea pleca de la Universitatea Craiova, în această toamnă. Mijlocaşul lui Mirel Rădoi e dorit în Israel, ţară în care încă nu s-a încheiat perioada de mercato.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Concret, conform fanatik.ro, Vladimir Screciu a fost pus pe lista de transferuri de cei de la Maccabi Haifa, ocupanta locului trei din Israel, în sezonul trecut.

Vladimir Screciu ar putea pleca de la Universitatea Craiova

Scouterii celor de la Maccabi Haifa au fost prezenţi la duelul dintre Cipru şi România, duel încheiat cu scorul de 2-2. Vladimir Screciu nu a prins însă minute în duelul de la Nicosia, din preliminariile World Cup 2026.

În ciuda acestui fapt, sunt şanse ca transferul lui Vladimir Screciu să se realizeze până la finalul perioadei de mercato din Israel. Internaţionalul român în vârstă de 25 de ani este cotat la suma de două milioane de euro, iar în acest sezon a prins 11 meciuri la Universitatea Craiova.

Pavel Badea, directorul Universităţii Craiova, a comentat posibila plecare a lui Vladimir Screciu de la echipa lui Mirel Rădoi. Oficialul oltenilor a transmis că plecarea mijlocaşului ar fi o adevărată lovitură pentru formaţia din Bănie.

Reclamă
Reclamă

“Ar fi o lovitură pentru clubul nostru. Screciu este un jucător cu experiență, este un jucător cu multe calități și care dă greutate echipei noastre pe fază defensivă. De aceea, cred că următoarea perioadă, cei care se ocupă de managementul echipei Universitatea Craiova, să ia în considerare că pierderea lui Screciu poate fi o pierdere importantă pentru club și performanțele ar fi puse sub semnul întrebării sau greu de îndeplinit. De aceea, cred că Screciu va rămâne la Universitatea Craiova, cel puțin până în vară”, a declarat Pavel Badea, conform sursei menţionate anterior.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe cine vrei selecţionerul României?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Experiment mașină vs. metrou. Cât durează drumul de la Grozăveşti la Piaţa Unirii
Observator
Experiment mașină vs. metrou. Cât durează drumul de la Grozăveşti la Piaţa Unirii
Se schimbă legea “Mitică Dragomir!” Care sunt principalele modificări: dispare zona-tampon, liber la bere şi bannere pe stadioane. Când intră în vigoare
Fanatik.ro
Se schimbă legea “Mitică Dragomir!” Care sunt principalele modificări: dispare zona-tampon, liber la bere şi bannere pe stadioane. Când intră în vigoare
15:29
“Nu avem adversari facili”. Mihai Lixandru se teme înainte de Csikszereda – FCSB: “Încearcă să prindă ritmul”
15:21
Ministrul Apărării Naționale a dezvăluit când va putea Steaua să promoveze: “Voi susține asta”
14:30
Bernadette Szocs – Sun Yingsha LIVE VIDEO (vineri, 15:50, AntenaPLAY). Duel infernal cu cea mai bună jucătoare a lumii
14:28
Așa poate Vladislav Blănuță să fie iertat de suporterii lui Dinamo Kiev. Cerința privind războiul din Ucraina
13:49
U Cluj – Rapid LIVE TEXT (21:00). Cu o victorie, giuleştenii vor urca pe primul loc în Liga 1. Echipele probabile
13:40
Programul românilor la Campionatele Mondiale de Atletism. Când debutează “tricolorii” la Tokyo
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României 2 FRF avea 3 soluţii pentru înlocuirea lui Mircea Lucescu de la naţionala României! Care era varianta de urgenţă 3 Gică Hagi a cerut plecarea unui om din FRF, dacă ar fi preluat naţionala: “Era primul OUT” 4 UPDATEMircea Lucescu rămâne selecţionerul naţionalei, după şedinţa avută cu Răzvan Burleanu 5 Universitatea Craiova a primit o ofertă uriașă pentru Ștefan Baiaram. Răspunsul dat de Mihai Rotaru 6 FCU Craiova, comunicat în forță după excluderea din toate competițiile! Atac dur la adresa FRF: “Manieră abuzivă”
Citește și
Cele mai citite
La 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia luiLa 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui
“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!
Jucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala RomânieiJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României
Dinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko KopicDinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko Kopic