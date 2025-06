"Vom da totul să ajungem în finală". Ionuţ Cercel, în extaz după calificarea României U19 în semifinalele EURO - Antena Sport

Jucătorul Ionuț Cercel a afirmat, joi seara, după victoria cu Danemarca, scor 3-0, prin care România a reușit calificarea în semifinalele Campionatul European de fotbal Under-19, că toți “tricolorii” vor da totul în meciul cu Olanda pentru a ajunge în ultimul act al competiției.

Selecționata României s-a calificat în premieră în semifinalele unui Campionat European de fotbal Under-19, cel găzduit de țara noastră, după ce a învins echipa Danemarcei cu scorul de 3-0 (1-0), joi seara, pe Stadionul Arcul de Triumf din București.

Ionuţ Cercel: “Nu ne oprim aici”

“Ne-am pregătit foarte bine în aceste două zile, am analizat tot și am fost un grup foarte unit. Ne-a unit foarte mult acea înfrângere cu Spania și s-a văzut pe teren. Vom da totul să ajungem în finală, nu ne oprim aici. Acum ne bucurăm, dar de mâine suntem alți oameni și suntem pregătiți pentru Olanda. Cred că am scris istorie, suntem singura grupă de Under-19 care ajunge într-o semifinală și suntem foarte bucuroși. Dar nu ne oprim aici“, a declarat Ionuț Cercel, potrivit agerpres.ro.

“Domnul Mircea Lucescu ne-a motivat foarte mult. Este un om cu foarte multă experiență, îi mulțumim că ne este alături. Sperăm să-i facem fericiți pe toți. După o victorie trebuie să vină o altă victorie. Noi suntem foarte motivați, ne dorim mai mult, pentru a ajunge în finală“, a adăugat acesta.

Tricolorii au obținut o victorie spectaculoasă, fără drept de apel, prin golurile marcat de Remus Guțea (34), David Barbu (58) și Ioan Vermeșan (77), îndeplinindu-și obiectivul fixat înainte de competiție. România era obligată să câștige pentru a se califica în semifinale, în timp ce danezii aveau nevoie doar de un egal.