Zeljko Kopic, în doliu! Tragedia a fost anunţată de antrenor: "Odihnește-te în pace" - Antena Sport

Fostul fotbalist și antrenor Mladen Bartolović a încetat din viață pe 19 ianuarie 2026, la vârsta de 48 de ani, după o luptă cu o boală necruțătoare.

Antrenorul echipei Dinamo București, Zeljko Kopic, care a fost prieten apropiat cu Bartolović, i-a adus un omagiu pe reţele de socializare. „Dragă Mladen, odihnește-te în pace”, a scris tehnicianul „câinilor”.

Bartolović a fost o figură cunoscută în fotbalul croat, jucând de-a lungul carierei sale la ambele mari rivale, Dinamo Zagreb și Hajduk Split. Boala a lovit necruţător.

În momentul decesului, acesta încă se mai afla cub contract ca antrenor, fiind numit la conducerea echipei Metalist 1925 Harkiv în iunie 2025. Performanțele sale recente fuseseră apreciate, fiind desemnat „Antrenorul lunii” în septembrie 2025 în prima ligă ucraineană.