Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Zeljko Kopic, în doliu! Tragedia a fost anunţată de antrenor: "Odihnește-te în pace" - Antena Sport

Home | Fotbal | Zeljko Kopic, în doliu! Tragedia a fost anunţată de antrenor: “Odihnește-te în pace”

Zeljko Kopic, în doliu! Tragedia a fost anunţată de antrenor: “Odihnește-te în pace”

Radu Constantin Publicat: 19 ianuarie 2026, 17:24

Comentarii
Zeljko Kopic, în doliu! Tragedia a fost anunţată de antrenor: Odihnește-te în pace

Zeljko Kopic, în timpul unui meci / Profimedia

Fostul fotbalist și antrenor Mladen Bartolović a încetat din viață pe 19 ianuarie 2026, la vârsta de 48 de ani, după o luptă cu o boală necruțătoare.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Antrenorul echipei Dinamo București, Zeljko Kopic, care a fost prieten apropiat cu Bartolović, i-a adus un omagiu pe reţele de socializare. „Dragă Mladen, odihnește-te în pace”, a scris tehnicianul „câinilor”.

Bartolović a fost o figură cunoscută în fotbalul croat, jucând de-a lungul carierei sale la ambele mari rivale, Dinamo Zagreb și Hajduk Split. Boala a lovit necruţător.

În momentul decesului, acesta încă se mai afla cub contract ca antrenor, fiind numit la conducerea echipei Metalist 1925 Harkiv în iunie 2025. Performanțele sale recente fuseseră apreciate, fiind desemnat „Antrenorul lunii” în septembrie 2025 în prima ligă ucraineană.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

O va ajuta Olimpiu Moruţan pe Rapid să ia titlul în Liga 1?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Şi-a ucis mama şi a stat cu cadavrul ei o noapte întreagă. Abia a doua zi tânărul din Constanţa a sunat la 112
Observator
Şi-a ucis mama şi a stat cu cadavrul ei o noapte întreagă. Abia a doua zi tânărul din Constanţa a sunat la 112
Cătălin Măruță poate semna cu cel mai mare trust de presă online din România! Cine îl vrea pe fostul realizator de la PRO TV. Exclusiv
Fanatik.ro
Cătălin Măruță poate semna cu cel mai mare trust de presă online din România! Cine îl vrea pe fostul realizator de la PRO TV. Exclusiv
17:11
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 19 ianuarie
16:58
Edi Iordănescu, asaltat de oferte! Fostul selecţioner al României, dorit şi în Europa
16:52
Un club din Premier League forţează transferul definitiv al lui Radu Drăgușin
16:30
Ministrul Apărării, anunţ despre promovarea Stelei în Liga 1!
16:29
Ciprian Marica, impresionat de Dinamo: “Arsenal din campionatul nostru”
16:18
Cristi Chivu a dat cărţile pe faţă înainte de duelul cu Arsenal: “Astea sunt cele mai bune echipe din Europa”
Vezi toate știrile
1 Suma uriaşă câştigată de Gabriela Ruse după victoria senzaţională de la Australian Open 2026 2 Dinamo forţează un transfer de senzaţie. Anunţul lui Andrei Nicolescu: “Suntem pe o traiectorie bună” 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Pep Guardiola își cedează un jucător în La Liga 4 VIDEOUluitor! Brahim Diaz şi-a bătut joc de penalty-ul cu care Maroc putea câştiga Cupa Africii! Cum a ales să şuteze 5 Surpriză de proporţii: Giovanni Becali a anunţat transferul lui Olimpiu Moruţan: “98-99% e aranjat” 6 Gabriela Ruse, victorie mare la Australian Open! Primul succes românesc la AO 2026
Citește și
Cele mai citite
Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”
Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”
Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de TottenhamRadu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de Tottenham
Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii”Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii”