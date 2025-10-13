Zi liberă și bilete la cofetărie! Țara cât un sfert de București s-a oprit în ziua meciului care o duce la Cupa Mondială  - Antena Sport

Capul Verde, o țară cu doar 530.000 de locuitori (cam un sfert din populația Bucureștiului), e la 90 de minute de calificarea la Cupa Mondială din 2026. „Rechinii Albaștri” trebuie să o învingă pe Eswatini, în ultima rundă a grupei D, ca să obțină biletele pentru turneul final.

Cu o suprafață de doar 4.033 kilometri pătrați, Capul Verde ar deveni cea mai mică țară care merge la un Campionat Mondial. Un stat insular, aflat în vestul Africii, Capul Verde a devenit independent în 1975 și a jucat primul meci în preliminariile Mondialului abia în anul 2003!

Biletele pentru meci, vândute la cofetărie!

Meciul istoric cu Eswatini se joacă luni, de la 18 (ora României), pe stadionul Național din capitala țării, Praia. Arena are doar 15.000 de locuri, iar biletele au fost epuizate imediat. Federația a stabilit prețuri modice: cel mai ieftin bilet a costat echivalentul a 1 euro, iar cel mai scump a fost undeva la 5 euro.

Amănunt interesant, biletele nu au fost disponibile online, ci s-au vândut numai în cinci puncte din capitală: la stadion, la trei benzinării și la o cofetărie, numită Vilu!