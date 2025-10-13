Zi liberă și bilete la cofetărie! Țara cât un sfert de București s-a oprit în ziua meciului care o duce la Cupa Mondială  - Antena Sport

Capul Verde, o țară cu doar 530.000 de locuitori (cam un sfert din populația Bucureștiului), e la 90 de minute de calificarea la Cupa Mondială din 2026. „Rechinii Albaștri” trebuie să o învingă pe Eswatini, în ultima rundă a grupei D, ca să obțină biletele pentru turneul final.
Cu o suprafață de doar 4.033 kilometri pătrați, Capul Verde ar deveni cea mai mică țară care merge la un Campionat Mondial. Un stat insular, aflat în vestul Africii, Capul Verde a devenit independent în 1975 și a jucat primul meci în preliminariile Mondialului abia în anul 2003!
Biletele pentru meci, vândute la cofetărie!
Meciul istoric cu Eswatini se joacă luni, de la 18 (ora României), pe stadionul Național din capitala țării, Praia. Arena are doar 15.000 de locuri, iar biletele au fost epuizate imediat. Federația a stabilit prețuri modice: cel mai ieftin bilet a costat echivalentul a 1 euro, iar cel mai scump a fost undeva la 5 euro.
Amănunt interesant, biletele nu au fost disponibile online, ci s-au vândut numai în cinci puncte din capitală: la stadion, la trei benzinării și la o cofetărie, numită Vilu!
Zi liberă în toată țara
Interesul pentru meci este atât de mare încât Guvernul a decis ca toată lumea din Capul Verde să fie liberă începând cu orele 12! Se închid grădinițele și școlile, iar oamenii pot pleca de la serviciu ca să urmărească meciul.
„Numai dacă mă gândesc la asta, mi se face pielea de găină! Va fi incredibil! Anul acesta, Capul Verde sărbătorește 50 de ani de la independență, așa că ar fi extraordinar să marcăm momentul cu o așa realizare, calificarea la Mondial pentru prima dată”, a spus jurnalistul local, Victor Hugo Fortes, citat de site-ul FIFA.
Capul Verde are în lot un jucător de la Oțelul Galați
Selecționata din Capul Verde are un lot format doar din jucători care evoluează în străinătate, mulți dintre ei chiar născuți în diaspora. Cei mai mulți în Portugalia (țara a fost colonie portugheză), dar și în Israel, Bulgaria, Olanda, Cipru sau Turcia. În lot se află și un fotbalist din Liga 1, fundașul João Paulo, care evoluează la Oțelul Galați.
Căpitanul și omul cu cele mai multe selecții este Ryan Mendes, atacant care joacă la Kocaelispor, în Turcia. Kevin Pina Lenini (mijlocaș, Krasnodar) și Wagner Pina (fundaș dreapta, Trabzonspor) sunt cei mai valoroși jucători din Capul Verde, ambii cotați la 5 milioane de euro pe Transfermarkt.
