David Popovici, discurs de mare campion, după finala la 200m liber: "Trei băieţi pe care îi aplaud". Ce a spus despre public - Antena Sport

Medalia de aur i-a revenit britanicului Matt Richards (1:41.01), în timp ce pe locul al doilea s-a clasat conaţionalul său, care a încheiat cursa la doar 11 sutimi în spatele său (1:41.12). Medalia de bronz a fost câştigată de lituanianul Danas Rapsys (1:41.52).

Popovici s-a simţit foarte bine în finala de la 200 de metri şi că cei trei înotători au fost mai buni decât el astăzi. El a mai dezvăluit că este prieten bun cu adversarii săi, mai ales cu lituanianul Danas Rapsys, cel care l-a depăşit cu puţin, în lupta pentru mediala de bronz:

„Am avut un timp foarte bun, dar astăzi au fost trei băieţi şi mai buni decât mine pe care îi aplaud, îmi place să mă întrec cu ei. Sunt prieten cu ei, sunt prieten foarte bun cu lituanianul, cu Danas Rapsys, care m-a luat cu puţin. Pentru noi e o distracţie, cum ar trebui sportul să fie. Ne-am simţit bine, ne-am distrat”, a declarat David Popovici, în exclusivitate pentru Antena Sport.

David Popovici, impresionat de publicul de la Otopeni: „Am fost peste tot în lume”

David Popovici a fost impresionat de publicul prezent în bazinul de la Otopeni şi a recunoscut că fanii români sunt pe primul loc, asta după ce a participat la mai multe competiţii de top din toată lumea:

„Sigur avem cei mai buni spectatori. Am fost la concursuri în Italia, unde italienii erau aclamaţi, dar nu se compară cu atmosfera generată de spectatorii români. Am fost în Abu Dhabi, în Australia, în Rusia, am fost peste tot în lume şi parcă e cea mai bună galerie pe care am simţit-o şi te face să te simţi foarte bine atunci când intri şi vezi şi auzi tot.

Medaliile nu contează aşa tare, timpii contează şi contează să te simţi bine. Nimănui nu îi place să piardă, tuturor ne place să câştigăm, însă nu e cel mai important lucru de pe pământ.”, a mai spus David Popovici. Calificat în finala la 100 de metri liber, David Popovici va reveni în bazinul de la Otopeni duminică, la ora 19:08. Alături de el în prima semifinală a participat şi Patrick-Sebastian Dinu, care nu a reuşit să se califice în finală.