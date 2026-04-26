Reacţia lui David Popovici după ce a luat 5 medalii la 5 probe la Campionatele Naţionale, din care 4 de aur!

David Popovici a încheiat Campionatele Naţionale de la Otopeni cu 5 medalii, dintre care 4 de aur. Popovici a concurat duminică în ultima probă, o ştafetă de 4 x 100 metri mixt. El şi colegii lui de la Dinamo s-au clasat pe 3. Popovici a concurat în această ştafetă la fluture, o probă neobişnuită pentru el.
David Popovici a cucerit anterior aurul la Campionatele Naţionale de Înot de la Otopeni în probele de 50 metri liber, 200 metri liber, 100 metri liber şi la ştafeta de 4 x 100 metri liber.
David Popovici, după singura probă unde nu a cucerit aurul la Campionatele Naţionale: “Am făcut ceva diferit”
“A fost o săptămână intensă, o săptămână bună. Am luat 5 medalii din 5 probe. Din păcate azi nu a fost chiar aur, dar, din nou, mă bucur că am concurat alături de colegi, alături de ştafetă şi am făcut şi eu ceva un pic diferit, fluture.
(n.r: Cum e la fluture?) E un procedeu pe care nu-l antrenez neapărat, dar îmi place să încerc şi câte ceva nou. Cu siguranţă am ieşit mai bine aşa decât dacă aş fi făcut eu crawl şi un alt coleg fluture în locul meu. Mă bucur că suntem pe podium şi azi.
(n.r: De ce nu spate?) Aveam de ales, fie eu spate şi Denis Popescu fluture sau viceversa şi am decis că vreau să încerc fluture. Poate la următoarele Naţionale fac spate.
Momentan nu trec la fluture, dar mi-ar plăcea, pe viitor, să încerc şi nişte fluture mai serios. 100, de exemplu, fluture.
“Obiectivele mele înainte de concurs nu existau în materie de timp”
Obiectivele mele înainte de concurs nu existau în materie de timp. Aşa cum am zis dintotdeauna. Doar am încercat să fac ce am putut eu mai bine şi am reuşit. Sunt în grafic.
Cred că suntem în acest moment mai aproape cu ştafeta de liber (n.r: Europene, Mondiale), de 4 x 100 metri liber. Lucrurile, din punctul ăsta de vedere, se îndreaptă către o direcţie bună. Ar fi o ştafetă compusă din mine, Patrick Dinu, care a luat locul 2 (n.r: la 100 m liber), cu al 15-lea timp din lume sezonul ăsta. Deja avem doi sportivi foarte solizi în proba asta. De asta ziceam că lucrurile merg într-o direcţie bună, că şi puştii sunt din ce în ce mai rapizi. Cine ştie, poate la Europene o să avem o ştafetă.
(n.r: CSM e în Final Four după 8 ani) Felicitări, normal. Când sportului românesc îi merge bine suntem toţi fericiţi.
Ce a spus despre tatuajul cu care a apărut la Campionatele Naţionale: “M-am simţit onorat să reprezint clubul Dinamo şi în felul acesta”
Nu sunt neapărat obişnuit cu 5 zile de concurat în fiecare zi. De obicei am 4 şi numai două probe. Ne raportăm la Naţionalele astea ca la un antrenament foarte avansat. E un antrenament bun.
(n.r: Ţi-ar plăcea să transformi tatuajul într-unul permanent?) Momentan nu mă tentează ideea de tatuaj neapărat. Evident, tatuajul nu e permanent. Zilele astea m-am simţit onorat şi mi-a făcut plăcere să reprezint clubul Dinamo şi în felul acesta. Eu şi colegii mei”, a declarat David Popovici.
