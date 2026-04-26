Reacţia lui David Popovici după ce a luat 5 medalii la 5 probe la Campionatele Naţionale, din care 4 de aur!

David Popovici a încheiat Campionatele Naţionale de la Otopeni cu 5 medalii, dintre care 4 de aur. Popovici a concurat duminică în ultima probă, o ştafetă de 4 x 100 metri mixt. El şi colegii lui de la Dinamo s-au clasat pe 3. Popovici a concurat în această ştafetă la fluture, o probă neobişnuită pentru el.

David Popovici a cucerit anterior aurul la Campionatele Naţionale de Înot de la Otopeni în probele de 50 metri liber, 200 metri liber, 100 metri liber şi la ştafeta de 4 x 100 metri liber.

David Popovici, după singura probă unde nu a cucerit aurul la Campionatele Naţionale: “Am făcut ceva diferit”

“A fost o săptămână intensă, o săptămână bună. Am luat 5 medalii din 5 probe. Din păcate azi nu a fost chiar aur, dar, din nou, mă bucur că am concurat alături de colegi, alături de ştafetă şi am făcut şi eu ceva un pic diferit, fluture.

(n.r: Cum e la fluture?) E un procedeu pe care nu-l antrenez neapărat, dar îmi place să încerc şi câte ceva nou. Cu siguranţă am ieşit mai bine aşa decât dacă aş fi făcut eu crawl şi un alt coleg fluture în locul meu. Mă bucur că suntem pe podium şi azi.

(n.r: De ce nu spate?) Aveam de ales, fie eu spate şi Denis Popescu fluture sau viceversa şi am decis că vreau să încerc fluture. Poate la următoarele Naţionale fac spate.