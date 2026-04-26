David Popovici a câștigat a cincea medalie la Naționalele de Natație. Singura probă în care campionul nu a luat aur

David Popovici și-a trecut în cont a cincea medalie la Campionatele Naționale de Natație de la Otopeni în ultima probă în care a participat. Dublul campion mondial a câștigat bronzul în cursa de 4x100m mixt masculin alături de coechipierii săi de la Dinamo.

David Popovici a încheiat Naționalele de Natație de la Otopeni cu o nouă medalie după cele patru de aur cucerite la 50m liber, 100m liber, 200m liber și 4x100m liber masculin. Duminică seara, tânărul de 21 de ani a concurat în proba de 4x100m mixt masculin și a luat o decizie surprinzătoare.

Popovici, bronz în ultima sa cursă la Naționale

Popovici nu a înotat în stilul liber, cel pe care s-a specializat. În schimb, a făcut-o în stil fluture, pe cel de-al treilea schimb.

Alături de colegii săi de la Dinamo, Denis Popescu, Ianis Blejan și Alessandro Vlad, Popovici a câștigat locul al treilea în cursă după ce întreaga ștafetă a oprit cronometrul la 3:42.47. Cursa a fost câștigată de cei de la Steaua, în timp ce pe doi a încheiat “U” Cluj.

Acum, cu cele cinci medalii câștigate la Naționale, Popovici intră în linie dreaptă pentru Europenele de Natație de la Paris, care vor avea loc în perioada 31 iulie – 16 august.