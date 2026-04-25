David Popovici a luat aurul la 100 de metri liber! A patra medalie la Campionatele Naţionale pentru “Fenomen”

Bogdan Stănescu Publicat: 25 aprilie 2026, 18:49

David Popovici, la finalul unei curse / Sport Pictures

David Popovici (21 de ani) a câştigat medalia de aur şi la proba de 100 de metri liber, la Campionatele Naţionale de la Otopeni, terminând finala cu timpul de 47.52. Pe locul 2 s-a clasat Patrick Dinu, care a scos timpul 48.01. Pe 3 a venit Eric Ştefan Andrieş, cu 48.58.

Aceasta este a patra medalie cucerită de David Popovici la Campionatele Naţionale din acest an, după cele de la 50 de metri liber, 200 de metri liber şi de la ştafeta de 4 x 100 metri liber, acolo unde a concurat alături de brazilianul Bruno Santos Dutra, Denis Popescu şi Alessandro Vlad.

David Popovici, campion naţional la 100 de metri liber

David Popovici a confirmat aşteptările şi în proba în care deţine medalia de bronz la Jocurile Olimpice. “Fenomenul” nu le-a dat nicio şansă adversarilor săi la una dintre probele lui preferate, în care a deţinut în trecut recordul mondial.

Aceasta este ultima probă la care a concurat David Popovici la Campionatele Naţionale din acest an, câştigând fiecare probă la care a participat.

“E super-distractivă ştafeta. Aşa cum a spus Alexandru (n.r: Alessandro Vlad), ne antrenăm de la începutul sezonului împreună, avem o grupă mai mare. Bruno e brazilian, Alexandru e român, dar e născut şi crescut în Italia, Denis e Denis. Sunt foarte bucuros, am doborât şi recordul naţional.

E o zi foarte frumoasă şi cred că suntem toţi mulţumiţi.

Cu siguranţă, el (n.r: Bruno) a învăţat mult mai multe de la noi în română, bineînţeles că am început cu prostiile (n.r: înjurăturile), cum se face. Te rugăm să nu repeţi (n.r: către brazilianul Bruno). Ştie să vorbească şi frumos. Avem, după cum vedeţi, o ştafetă diversă.

Sper să fim în formula asta şi la competiţii mai mari, ar fi foarte-foarte frumos”, declara David Popovici vineri, după ce a concurat alături de colegii lui de la Dinamo la ştafeta de 4 x 100 metri liber.

David Popovici şi colegii lui de la Dinamo au doborât recordul naţional în proba de ştafetă de la 4 x 100 metri liber.

