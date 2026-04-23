David Popovici, răspuns de mare campion! Nu se grăbeşte să doboare un nou record: “Ştiu că o să îl bat la un moment dat”

David Popovici a cucerit joi seară medalia de aur în proba de 200m liber, la Campionatele Naţionale de la Otopeni. Campionul mondial, european şi olimpic la această probă şi-a trecut în cont un nou titlu naţional după ce a încheiat cursa cu timpul de 1:45.89.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La Otopeni, Popovici va mai concura în proba de 100m liber, dar şi în probele pentru ştafetă, considerând că Naţionalele reprezintă cel mai bun mod de pregătire pentru competiţiile din internaţionale din vară.

David Popovici, după aurul la 200m liber de la Otopeni: “Acum mă motivează dorinţa de a evolua”

Întrebat despre recorduri, Popovici a recunoscut că nu se grăbeşte în acest moment să doboare niciun record. Campionul de 21 de ani a declarat că se bucură de suspan şi i-a sfătuit pe cei mici care vor să facă performanţă în sport să îndrăznească să viseze:

“Nu ştiu dacă îmi propun acum să bat un record mondial. Îmi place suspansul, nu vreau să mă grăbesc. Ştiu că la un moment dat o să îl bat, dar nu vreau să mă grăbesc. În al doilea rând, e primul an în care nu am Mondiale sau Jocuri Olimpice. “Doar”, cu ghilimele de rigoare, Europene.

(n.r. cum ai ajuns la naturaleţea asta? Să spui că ştii sigur că o să îl baţi) Aşa am fost de mic. Mi-am dat voie să visez. Încerc să îi sfătuiesc şi pe cei mici când mă întreabă. Primul pas e să îndrăzneşti să visezi. Nu trebuie să fii rezonabil. Trebuie să fii o certitudine.