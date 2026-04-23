David Popovici, răspuns de mare campion! Nu se grăbeşte să doboare un nou record: “Ştiu că o să îl bat la un moment dat”

David Popovici a cucerit joi seară medalia de aur în proba de 200m liber, la Campionatele Naţionale de la Otopeni. Campionul mondial, european şi olimpic la această probă şi-a trecut în cont un nou titlu naţional după ce a încheiat cursa cu timpul de 1:45.89.
La Otopeni, Popovici va mai concura în proba de 100m liber, dar şi în probele pentru ştafetă, considerând că Naţionalele reprezintă cel mai bun mod de pregătire pentru competiţiile din internaţionale din vară.
David Popovici, după aurul la 200m liber de la Otopeni: “Acum mă motivează dorinţa de a evolua”
Întrebat despre recorduri, Popovici a recunoscut că nu se grăbeşte în acest moment să doboare niciun record. Campionul de 21 de ani a declarat că se bucură de suspan şi i-a sfătuit pe cei mici care vor să facă performanţă în sport să îndrăznească să viseze:
“Nu ştiu dacă îmi propun acum să bat un record mondial. Îmi place suspansul, nu vreau să mă grăbesc. Ştiu că la un moment dat o să îl bat, dar nu vreau să mă grăbesc. În al doilea rând, e primul an în care nu am Mondiale sau Jocuri Olimpice. “Doar”, cu ghilimele de rigoare, Europene.
(n.r. cum ai ajuns la naturaleţea asta? Să spui că ştii sigur că o să îl baţi) Aşa am fost de mic. Mi-am dat voie să visez. Încerc să îi sfătuiesc şi pe cei mici când mă întreabă. Primul pas e să îndrăzneşti să visezi. Nu trebuie să fii rezonabil. Trebuie să fii o certitudine.
E greu să spun ce mă motivează. M-au motivat obiectivele astea pe care le-am atins. Acum mă motivează dorinţa de a evolua, de a fi un sportiv, de a fi un om mai bun şi de a mă depăşi”, a declarat David Popovici, la Otopeni.
David Popovici: “Mie îmi place ca prima competiţie din an să fie aici, la Otopeni”
David Popovici a vorbit şi despre ce urmează pentru el anul acesta, după competiţia de la Otopeni. În vară, Popovici îşi va îndrepta atenţia către competiţiile de la Roma (Settecolli) şi Paris (Campionate Europene). De asemenea, el se bucură că are şansa de a-şi începe sezonul la Otopeni:
“A fost foarte bună cursa. Sunt mulţumit. Ideea e că şi atunci când ai şapte adversari de talie mondială lângă tine, tot cu cronometrul trebuie să te baţi. E un antrenament foarte bun.
Mai am 16 săptămâni până la Europene. Le luăm pas cu pas. Am Naţionalele, după am un internaţional la Roma, în August am Europenele, la Paris. Paris e un oraş care îmi poartă noroc, sper. Abia aştept să mă întorc.
Mie îmi place ca prima competiţie din an să fie aici (n.r. la Otopeni). E un pas foarte bun, o atmosferă relaxantă, cu care sunt obişnuit. Îmi place foarte mult să concurez cu publicul de acasă.
Deşi la Europene sau Mondiale am doar două probe, 100m şi 200m, am şase curse în total. Am două de calificări şi o finală pentru fiecare. Aici, cum nu se repetă de multe ori cursa, nu am nevoie să mă calific de atâtea ori, trebuie să umplu cumva spaţiul ăla.
Următoarea competiţie e la Roma, acolo unde am bătut recordul mondial acum câţiva ani. Iubesc să înot în aer liber şi bazinul ăla (n.r. de la Foro Italico) înseamnă foarte mult pentru mine. Pentru toată lumea, pentru nataţie. Acolo au fost cele mai multe recorduri bătute. Şi la juniori am luat aur acolo”, a mai spus David Popovici.
