Adriana Adam, în culmea fericirii după medalia cucerită la 8+1, la Jocurile Olimpice: "Am scris istorie!" - Antena Sport

Adriana Adam, în culmea fericirii după medalia cucerită la 8+1, la Jocurile Olimpice Profimedia Adriana Adam a dezvăluit că este în culmea fericirii după medalia cucerită la 8+1, la Jocurile Olimpice. Sportiva a declarat că se bucură pentru faptul că a reușit, împreună cu colegele sale, să scrie istorie la Paris. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Vezi Jocurile Olimpice de la Paris în AntenaPLAY pe canalele TVR*. Cu AntenaPLAY ai acces la canalele must carry, posturile Antena, dar și canale exclusive. Peste 70 de canale sunt disponibile acum. (*program retransmis în temeiul Legii audiovizualului). „Ne bucurăm că am scris istorie după 20 de ani. Ne bucurăm că am reuşit în această formulă cu multe îndurate de-a lungul timpului şi acumulate. Suntem foarte fericite pentru această medalie”, a declarat Adriana Adam. Adriana Adam, în culmea fericirii după medalia cucerită la 8+1, la Jocurile Olimpice Magdalena Rusu a afirmat că pe cea mai înaltă a podiumului s-a simţit ca şi cum s-ar fi aflat pe cel mai înalt munte, notează agerpres.ro. „Mi-am dorit să facem spectacol şi asta s-a întâmplat. Pe podium se simte ca şi cum ai fi pe cel mai înalt munte. Aşa s-a simţit, ca pe Himalaya. Bate vântul, dar eu nu am mai simţit nimic. Barca a trecut prima linia sosire, nu eu. Mă bucur foarte mult pentru acest rezultat ne bucurăm toate, suntem mulţumite şi bucuroase. Eu cred că ne-am distrat, la aceste jocuri”, a spus Rusu. Maria Lehaci (fostă Tivodariu) consideră că prin câştigarea cursei de la JO, echipajul României de la 8+1 a dat lovitura de graţie. Reclamă

Reclamă 4

„Într-adevăr, am reuşit să dominăm câteva curse foarte importante până acum. Aceasta însă a fost lovitura de graţie, ne bucurăm că a fost aşa. Le mulţumim tuturor celor care ne-au ajutat să ajungem aici, tot stafful medical, antrenori, toţi suporterii din spatele nostru, familia şi cred că este doar începutul. La cursa de patru (patru rame) a fost cea mai bună cursă pe care noi am putut să o facem, suntem foarte mândre de rezultatul pe care l-am obţinut (argint). Am mai spus lucrul acesta, oamenii care au ieşit pe locul patru sunt la fel de mulţi ca şi aceia care au terminat pe primul loc. Suntem foarte mulţumite cu rezultatul nostru. Dar acum ar trebui să ne concentrăm pe barca de opt, pentru că avem medaliile la gât”, a declarat Maria Lehaci.

Calităţile fetelor de la 8+1 au fost enumerate de cârmaciul Victoria Petreanu: „Ambiţie şi perseverenţă ar fi cuvintele care le caracterizează. Sunt mândră de ele, au dat tot ce au putut şi împreună am reuşit. Mai am voce, normal”.

Roxana Anghel, mesaj superb după ce a cucerit două medalii la Jocurile Olimpice

“Este un sentiment ireal, nu pot descrie în cuvinte, nu-mi vine să cred că am câştigat cu 8+1, chiar dacă am fost favorite. Mă simt foarte bucuroasă şi mândră de toată echipa. E ireal că am urcat pe podiumul olimpic de două ori“, a spus Anghel la TVR Sport.

Reclamă

Eu încă nu realizez ce se întâmplă cu mine. Le mulţumesc că mi-au dat această ocazie. Le felicit pe ele, a spus cârmaciul Victoria Ştefania Petreanu, la care colegele ei i-au transmis că nu ar fi putut face nimic fără ea, notează news.ro.