Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş au scris din nou istorie pentru România: "A fost înălţător. Pentru noi, sunt două medalii de aur" - Antena Sport

Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş au scris din nou istorie pentru România! Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş / AntenaSport Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş au scris din nou istorie pentru România. Canotoarele au cucerit o medalie de argint, în proba de dublu vâsle, şi o medalie de aur, în proba „regină", de 8+1, de la Jocurile Olimpice de la Paris. Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş s-au destăinuit, într-un interviu exclusiv pentru AntenaSport, de la Paris. Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş au scris din nou istorie pentru România: „A fost înălţător. Pentru noi, sunt două medalii de aur" Reporter: Fetelor, v-aţi văzut visul cu ochii. Ce înseamnă asta pentru voi şi cum aţi primit aplauzele oamenilor, care nu vă cunoşteau, dar v-au aplaudat tocmai că au văzut medaliile acestea şi ştiau ce muncă se ascunde în spatele lor? Simona Radiş: A fost înălţător. Ne bucurăm mult că am văzut atât de mulţi oameni care nu ne cunosc şi, totuşi, îşi doreau să facă o poză cu noi, ne felicitau, ne aplaudau. Cu atât mai mult cu cât nu suntem ai lor, suntem dintr-o ţară cu care reprezentanţii lor concurau. Rezultatele sunt extraordinare, un aur şi un argint. Pentru noi, chiar două de aur, au aceeaşi valoare, deşi culoarea diferă.

Reporter: Cât de special a devenit Parisul pentru tine, Ancuţa?

Ancuţa Bodnar: E cel mai special loc. Plecăm de la Paris forte mulţumite şi cu un vis îndeplinit.

Reporter: Ce aţi vorbit cu părinţii, aţi apucat să vorbiţi cu familia?

Simona Radiş: Eu o să recunosc că am vorbit foarte puţin cu familia. În mod normal, când sunt în competiţii, vorbesc puţin. Câteva mesaje, să le spun ce s-a întâmplat. La fel şi ei, îmi trimit încurajări şi felicitări. Ancuţa, în schimb, a vorbit mult mai mult. Ancuţa Bodnar: Eu am vorbit, de-abia aşteptam să îi sun. Ştiam sigur că sunt toţi adunaţi, din familie şi de pe uliţă, şi sărbătoresc împreună succesul nostru. Reporter: Cât de dragi vă sunt aceste medalii? Unde le veţi pune? Simona Radiş: Ne sunt foarte dragi, le vom pune acolo unde este şi cealaltă medalie, de la Tokyo. (n.r.: Ancuţa Bodnar confirmă şi ea că acolo vor sta cele 2 medalii obţinute de ele la Paris) Reporter: Un mesaj pentru români? Simona Radiş: Dragi români, vă mulţumim că aţi fost alături de noi, şi nu numai în această perioadă. Ne daţi o energie bună. Vă rugăm să fiţi în continuare alături de noi şi împreună, cu siguranţă, vom continua să aducem rezultate frumoase. Reporter: Aţi sărbătorit în vreun fel?

Simona Radiş: Aseară târziu am ajuns în satul olimpic. Am venit cu mare bucurie. De-abia aşteptam să ajungem, este o atmosferă specială. Este unic şi trebuia să trecem şi noi prin aceste lucruri. Nu putem spune că am sărbătorit. Am băut un pahar cu şampanie. Un pahar de relaxare şi atât.

Reporter: Cât de lungă va fi vacanţa?

Simona Radiş: Nu ştim nici noi. Probabil la începutul lunii octombrie vom reîncepe pregătirea.

Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş au cucerit medalia de argint în proba de dublu vâsle. Ulterior, cele două au reuşit să obţină şi medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Paris, în proba de 8+1. La Jocurile Olimpice 2020 de la Tokyo, Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş au devenit campioane olimpice în proba de dublu vâsle.