Anunţ teribil pentru sportul românesc: Ana Bărbosu, fără medalia de bronz de la Jocurile Olimpice 2024 - Antena Sport

Ana Maria Bărbosu (19 ani) a rămas, momentan, fără medalia de bronz câştigată la Jocurile Olimpice 2024. Americanii au depus contestaţie la Tribunalul Federal Elveţian pentru ca Jordan Chiles să recupereze locul 3 de la proba de sol.
Conform golazo.ro, Tribunalul Federal Elveţian ar fi aprobat contestaţia depusă de americani, fiind anulată decizia iniţială luată de Tribunalul de Arbitraj Sportiv, care îi dăduse bronzul gimnastei noastre.
Ana Bărbosu, fără medalia de bronz de la Jocurile Olimpice 2024
Astfel, Tribunalul Federal Elveţian ar fi găsit anumite vicii de colaborare între TAS şi cei din apărarea lui Jordan Chiles. Până când va fi rejudecat cazul, medalia nu va aparţine nimănui.
Mai mult, americanii se laudă că ar avea noi probe video.
Filmul evenimentelor de la proba de sol a Jocurilor Olimpice 2024
Concursul de la sol, de la Jocurile Olimpice de la Paris, a fost extrem de controversat, iar polemica nu s-a încheiat nici în prezent. La 5 august, pentru mai puţin de un minut, Ana Maria Bărbosu era câştigătoare a medaliei de bronz. Dar bucuria a fost de scurtă durată.
Rebeca Andrade din Brazilia a câştigat aurul, iar Simone Biles din SUA a fost medaliată cu argint. Prima în afara podiumului s-a clasat gimnasta Sabrina Voinea, apoi a urmat Jordan Chiles.
Antrenoarea americancei, Cecile Landi, a contestat la finalul probei punctajul acordat sportivei pe care o antrenează. Arbitrii au considerat că deducerea de puncte la un element cunoscut sub numele de tour jete full a fost întemeiată, iar nota lui Jordan Chiles a crescut de la 13.666 la 13.766.
Astfel, sportiva din Statele Unite a urcat pe locul al treilea, iar Ana Bărbosu a căzut pe locul al patrulea.
Şi de atunci a început nebunia: Federaţia Română de Gimnastică a depus memoriu la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) şi a fost acceptat, deoarece antrenoarea lui Chiles a depus contestaţia după patru secunde de la închiderea timpului alocat.
Audierile la TAS au durat 8 ore.
Federaţia Gimnastică a SUA a făcut apel la decizia TAS, însă acesta a fost respins. Astfel Ana Bărbosu a fost considerată ocupanta podiumului la proba de la sol de gimnastică a Jocurilor Olimpice.
Totodată, TAS a menţionat că nu are puterea de a ordona ca o a doua medalie de bronz să fie acordată lui Jordan Chiles, după ce partea română a sprijinit această posibilitate.
Ca urmare a acestei decizii, Sabrina Maneca Voinea încheie competiţia pe locul 4, iar americanca Jordan Chiles ocupă poziţia a cincea.
Medalia Anei Bărbosu a fost prima medalie olimpică a României la gimnastică artistică după 12 ani.
La 16 august, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român a primit, la Paris, medalia de bronz cuvenită Anei Bărbosu, medalie atribuită României prin decizia Tribunalului de Arbitraj Sportiv. Medalia care a intrat în posesia COSR şi ulterior în posesia Anei Bărbosu nu este fizic aceeaşi medalie pe care a primit-o Jordan Chiles la festivitatea de premiere după finala olimpică de la sol.
Ana Maria Bărbosu a primit medalia la Bucureşti, într-o ceremonie care a avut loc la sediul COSR.
”Eu mă bucur pentru această medalie că am primit-o, sper să existe o concluzie fericită şi pentru fete. Eu le transmit gândurile mele pozitive. Mă gândesc şi la ele chiar dacă astăzi eu am primit medalia de bronz”, spunea Ana Maria la momentul primirii medaliei.â
