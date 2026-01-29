Anunţ teribil pentru sportul românesc: Ana Bărbosu, fără medalia de bronz de la Jocurile Olimpice 2024 - Antena Sport

Ana Maria Bărbosu (19 ani) a rămas, momentan, fără medalia de bronz câştigată la Jocurile Olimpice 2024. Americanii au depus contestaţie la Tribunalul Federal Elveţian pentru ca Jordan Chiles să recupereze locul 3 de la proba de sol.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Conform golazo.ro, Tribunalul Federal Elveţian ar fi aprobat contestaţia depusă de americani, fiind anulată decizia iniţială luată de Tribunalul de Arbitraj Sportiv, care îi dăduse bronzul gimnastei noastre.

Ana Bărbosu, fără medalia de bronz de la Jocurile Olimpice 2024

Astfel, Tribunalul Federal Elveţian ar fi găsit anumite vicii de colaborare între TAS şi cei din apărarea lui Jordan Chiles. Până când va fi rejudecat cazul, medalia nu va aparţine nimănui.

Mai mult, americanii se laudă că ar avea noi probe video.

Filmul evenimentelor de la proba de sol a Jocurilor Olimpice 2024

Concursul de la sol, de la Jocurile Olimpice de la Paris, a fost extrem de controversat, iar polemica nu s-a încheiat nici în prezent. La 5 august, pentru mai puţin de un minut, Ana Maria Bărbosu era câştigătoare a medaliei de bronz. Dar bucuria a fost de scurtă durată.