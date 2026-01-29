Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Anunţ teribil pentru sportul românesc: Ana Bărbosu, fără medalia de bronz de la Jocurile Olimpice 2024 - Antena Sport

Home | Jocurile Olimpice 2024 | Anunţ teribil pentru sportul românesc: Ana Bărbosu, fără medalia de bronz de la Jocurile Olimpice 2024

Anunţ teribil pentru sportul românesc: Ana Bărbosu, fără medalia de bronz de la Jocurile Olimpice 2024

Antena Sport Publicat: 29 ianuarie 2026, 15:34

Comentarii
Anunţ teribil pentru sportul românesc: Ana Bărbosu, fără medalia de bronz de la Jocurile Olimpice 2024

Ana Bărbosu - Profimedia Images

Ana Maria Bărbosu (19 ani) a rămas, momentan, fără medalia de bronz câştigată la Jocurile Olimpice 2024. Americanii au depus contestaţie la Tribunalul Federal Elveţian pentru ca Jordan Chiles să recupereze locul 3 de la proba de sol.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Conform golazo.ro, Tribunalul Federal Elveţian ar fi aprobat contestaţia depusă de americani, fiind anulată decizia iniţială luată de Tribunalul de Arbitraj Sportiv, care îi dăduse bronzul gimnastei noastre.

Ana Bărbosu, fără medalia de bronz de la Jocurile Olimpice 2024

Astfel, Tribunalul Federal Elveţian ar fi găsit anumite vicii de colaborare între TAS şi cei din apărarea lui Jordan Chiles. Până când va fi rejudecat cazul, medalia nu va aparţine nimănui.

Mai mult, americanii se laudă că ar avea noi probe video.

Filmul evenimentelor de la proba de sol a Jocurilor Olimpice 2024

Concursul de la sol, de la Jocurile Olimpice de la Paris, a fost extrem de controversat, iar polemica nu s-a încheiat nici în prezent. La 5 august, pentru mai puţin de un minut, Ana Maria Bărbosu era câştigătoare a medaliei de bronz. Dar bucuria a fost de scurtă durată.

Reclamă
Reclamă

Rebeca Andrade din Brazilia a câştigat aurul, iar Simone Biles din SUA a fost medaliată cu argint. Prima în afara podiumului s-a clasat gimnasta Sabrina Voinea, apoi a urmat Jordan Chiles.

Antrenoarea americancei, Cecile Landi, a contestat la finalul probei punctajul acordat sportivei pe care o antrenează. Arbitrii au considerat că deducerea de puncte la un element cunoscut sub numele de tour jete full a fost întemeiată, iar nota lui Jordan Chiles a crescut de la 13.666 la 13.766.

Astfel, sportiva din Statele Unite a urcat pe locul al treilea, iar Ana Bărbosu a căzut pe locul al patrulea.

Toţi caută aur și argint, dar o "mină monstru" din SUA ascunde metalul pe care îl vrea întreaga lumeToţi caută aur și argint, dar o "mină monstru" din SUA ascunde metalul pe care îl vrea întreaga lume
Reclamă

Şi de atunci a început nebunia: Federaţia Română de Gimnastică a depus memoriu la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) şi a fost acceptat, deoarece antrenoarea lui Chiles a depus contestaţia după patru secunde de la închiderea timpului alocat.

Audierile la TAS au durat 8 ore.

Federaţia Gimnastică a SUA a făcut apel la decizia TAS, însă acesta a fost respins. Astfel Ana Bărbosu a fost considerată ocupanta podiumului la proba de la sol de gimnastică a Jocurilor Olimpice.

Totodată, TAS a menţionat că nu are puterea de a ordona ca o a doua medalie de bronz să fie acordată lui Jordan Chiles, după ce partea română a sprijinit această posibilitate.

Ca urmare a acestei decizii, Sabrina Maneca Voinea încheie competiţia pe locul 4, iar americanca Jordan Chiles ocupă poziţia a cincea.

Medalia Anei Bărbosu a fost prima medalie olimpică a României la gimnastică artistică după 12 ani.

La 16 august, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român a primit, la Paris, medalia de bronz cuvenită Anei Bărbosu, medalie atribuită României prin decizia Tribunalului de Arbitraj Sportiv. Medalia care a intrat în posesia COSR şi ulterior în posesia Anei Bărbosu nu este fizic aceeaşi medalie pe care a primit-o Jordan Chiles la festivitatea de premiere după finala olimpică de la sol.

Ana Maria Bărbosu a primit medalia la Bucureşti, într-o ceremonie care a avut loc la sediul COSR.

”Eu mă bucur pentru această medalie că am primit-o, sper să existe o concluzie fericită şi pentru fete. Eu le transmit gândurile mele pozitive. Mă gândesc şi la ele chiar dacă astăzi eu am primit medalia de bronz”, spunea Ana Maria la momentul primirii medaliei.â

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine sunt vinovaţii pentru situaţia în care a ajuns FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Valul de ger siberian lovește din nou România. Temperaturile scad până la -14 grade în următoarele zile
Observator
Valul de ger siberian lovește din nou România. Temperaturile scad până la -14 grade în următoarele zile
Dennis Politic, titular în FCSB – Fenerbahce! Cum arată primul 11! Exclusiv
Fanatik.ro
Dennis Politic, titular în FCSB – Fenerbahce! Cum arată primul 11! Exclusiv
16:04
Anunţul avocatului Anei Bărbosu, după ce medalia de la Jocurile Olimpice 2024 a fost retrasă provizoriu
14:45
„Viața e mai frumoasă decât visele!” Bodø/Glimt a scris istorie în Champions League, deși a venit din vacanță
14:37
Cine este antrenorul care se pregătește să preia Real Madrid. Au început negocierile
14:21
Aryna Sabalenka – Elena Rybakina, finala de la Australian Open 2026. Victorii clare în semifinale
14:13
“S-a minunat şi el când a aflat”. Impresarul lui Radu Drăguşin, noi detalii despre viitorul românului la Tottenham
14:07
De pe locul 11 în clasament, Gigi Becali amenință Dinamo, Rapid și Craiova: “Le vor sări fulgii”
Vezi toate știrile
1 Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat 2 Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Adama Traore a semnat cu West Ham 4 Kyros Vassaras, măsură dură după UTA – Rapid! Arbitrul a fost pedepsit 5 Văzut ca un posibil înlocuitor pentru Charalambous, Mutu îl “înţeapă” pe Becali: “Critici mai dure ca niciodată” 6 Fotbalistul pentru care Universitatea Craiova a făcut ofertă de 1,7 milioane euro
Citește și
Cele mai citite
Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplatCauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rândMicrobuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând
Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”
Atacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţulAtacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţul