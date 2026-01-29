"Medalia este la Ana Bărbosu!" Avocatul româncei face lumină: "Nu putem spune că i-a fost retrasă" - Antena Sport

Închide meniul
"Medalia este la Ana Bărbosu!" Avocatul româncei face lumină: "Nu putem spune că i-a fost retrasă"

Jocurile Olimpice 2024 | "Medalia este la Ana Bărbosu!" Avocatul româncei face lumină: "Nu putem spune că i-a fost retrasă"
EXCLUSIV

"Medalia este la Ana Bărbosu!" Avocatul româncei face lumină: "Nu putem spune că i-a fost retrasă"

Alex Masgras Publicat: 29 ianuarie 2026, 18:28

Medalia este la Ana Bărbosu! Avocatul româncei face lumină: Nu putem spune că i-a fost retrasă

Ana Bărbosu, cu medalia de bronz / Profimediaimages

Sabin Gherdan, avocatul Anei Bărbosu, a făcut lumină în cazul medaliei de bronz de la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024 obţinută de româncă la sol. Tribunalul Federal Elveţian a acceptat contestaţia americanilor, dar nu i-a retras medalia sportivei din România.

În acest moment, situaţia este incertă, iar şansele ca Ana Bărbosu să rămână cu medalia de bronz la finalul procesului sunt la fel de mari ca până acum, chiar şi după această decizie luată de Tribunalul Federal Elveţian, susţine avocatul româncei. Tot avocatul româncei a anunţat că nici Jordan Chiles nu a pierdut medalia în acest moment.

Medalia Anei Bărbosu nu a fost retrasă! Anunţul avocatului româncei: “Suntem încrezători”

“Nu, medalia este la Ana. La fel cum medalia este la Jordan Chiles. Practic, fiecare are o medalie. Comitetul Olimpic Internaţional nu şi-a permis să îi ia medalia lui Jordan Chiles, să i-o ceară înapoi, pentru că nu era o hotărâre definitivă sau pentru că nu a considerat oportun. Nu ştiu să vă spun exact motivele. În momentul de faţă, situaţia medaliei este în dispută, este incertă.

Nu putem spunem că i-a fost retrasă medalia Anei, aşa cum a apărut, că i-a fost retrasă. Şansele ca Ana să primească medalia sunt la fel de mari precum au fost până în momentul de faţă. Suntem încrezători”, a declarat Sabin Gherdan, în exclusivitate pentru Antena Sport.

Avocatul Anei Bărbosu: “Există şanse mari să vină anul acesta o decizie de la TAS”

Acum, lucrurile nu sunt foarte clare în privinţa procesului de la TAS. Sabin Gherdan, avocatul Anei Bărbosu, a anunţat că acest proces are şanse mari să se încheie anul acesta, dar nu scoate din calcul nici varianta ca un verdict definitiv să se dea în 2027.

“Va mai putea dura pentru că, ulterior pronunţării hotărârii de către TAS, partea nemulţumită se poate adresa Tribunalului Federal Elveţian din nou. Părţi sunt Federaţia Română de Gimnastică în momentul de faţă şi Ana Bărbosu. Din păcate, în situaţia Sabrinei Maneca-Voinea, recursul şi revizuriea au fost respinse. Acolo s-a încheiat. Este definitiv.

În cazul Anei, există şanse mari să vină anul acesta o decizie de la TAS. Dar poate să fie şi anul viitor. E greu. Depinde de văzut procedural ce direcţii va lua şi cum vor gestiona litigiul cei de la TAS”, a mai spus Sabin Gherdan.

Nicolae Forminte, antrenorul coordonator al lotului feminin de gimnastică, a avut un mesaj de susţinere pentru Ana Bărbosu. Acesta i-a transmis să fie puternică şi să meargă înainte, indiferent de cum se va încheia acest proces:

Toţi caută aur și argint, dar o "mină monstru" din SUA ascunde metalul pe care îl vrea întreaga lumeToţi caută aur și argint, dar o "mină monstru" din SUA ascunde metalul pe care îl vrea întreaga lume
“Eu îi transmit să fie puternică, să meargă înainte. Important este ce vede ea când se uită în oglindă. Dacă se uită în oglindă şi vede medalia la gât, atunci înseamnă că medalia este a ei.

Normal că o urmăresc. Arată bine, e sănătoasă. O văd zâmbitoare, binedispusă. Şi foarte îmbucurător e faptul că e sănătoasă”, a încheiat Nicolae Forminte.

