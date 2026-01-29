"Medalia este la Ana Bărbosu!" Avocatul româncei face lumină: "Nu putem spune că i-a fost retrasă" - Antena Sport

Sabin Gherdan, avocatul Anei Bărbosu, a făcut lumină în cazul medaliei de bronz de la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024 obţinută de româncă la sol. Tribunalul Federal Elveţian a acceptat contestaţia americanilor, dar nu i-a retras medalia sportivei din România.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În acest moment, situaţia este incertă, iar şansele ca Ana Bărbosu să rămână cu medalia de bronz la finalul procesului sunt la fel de mari ca până acum, chiar şi după această decizie luată de Tribunalul Federal Elveţian, susţine avocatul româncei. Tot avocatul româncei a anunţat că nici Jordan Chiles nu a pierdut medalia în acest moment.

Medalia Anei Bărbosu nu a fost retrasă! Anunţul avocatului româncei: “Suntem încrezători”

“Nu, medalia este la Ana. La fel cum medalia este la Jordan Chiles. Practic, fiecare are o medalie. Comitetul Olimpic Internaţional nu şi-a permis să îi ia medalia lui Jordan Chiles, să i-o ceară înapoi, pentru că nu era o hotărâre definitivă sau pentru că nu a considerat oportun. Nu ştiu să vă spun exact motivele. În momentul de faţă, situaţia medaliei este în dispută, este incertă.

Nu putem spunem că i-a fost retrasă medalia Anei, aşa cum a apărut, că i-a fost retrasă. Şansele ca Ana să primească medalia sunt la fel de mari precum au fost până în momentul de faţă. Suntem încrezători”, a declarat Sabin Gherdan, în exclusivitate pentru Antena Sport.

Avocatul Anei Bărbosu: “Există şanse mari să vină anul acesta o decizie de la TAS”

Acum, lucrurile nu sunt foarte clare în privinţa procesului de la TAS. Sabin Gherdan, avocatul Anei Bărbosu, a anunţat că acest proces are şanse mari să se încheie anul acesta, dar nu scoate din calcul nici varianta ca un verdict definitiv să se dea în 2027.