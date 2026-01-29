Anunţul avocatului Anei Bărbosu, după ce medalia de la Jocurile Olimpice 2024 a fost retrasă provizoriu - Antena Sport

Tribunalul Federal Elvețian a retras provoriu medalia de bronz câştigată de Ana Bărbosu la Jocurile Olimpice 2024, la sol, iar avocatul gimnastei de 19 ani a venit cu o primă reacţie.

Tribunalul Federal Elveţian a aprobat contestaţia depusă de americani, fiind anulată decizia iniţială luată de Tribunalul de Arbitraj Sportiv, care îi dăduse bronzul gimnastei noastre şi i-o luase lui Jordan Chiles.

Medalia de bronz se poate întoarce la Ana Bărbosu

”În momentul de față, medalia de bronz se află în continuare în dispută la TAS. Medalia nu-i revine lui Jordan Chiles, se rejudecă la TAS prin analiza admisibilității.

Ei au depus niște înregistrări, pe care Tribunalul Federal Elvețian l-a recunoscut ca fiind un calup de înregistrări. Se va pune în balanță cu problemele existente la dosar. Dacă se va respinge, practic se va confirma hotărârea TAS-ului. (n.r. Există posibilitatea reală ca Ana Bărbosu să fie în continuare medaliată cu bronz?). Da, categoric!”, a spus avocatul Sabin Gherdan, citat de digisport.ro.

Comunicatul de presă emis de avocaţii Anei Bărbosu

”Tribunalul Federal Elvețian a comunicat în cursul zilei de azi, 29 ianuarie, soluțiile în cele cinci dosare ce au avut ca obiect căile de atac formulate împotriva hotărârilor pronunțate de Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, Divizia Ad-Hoc din cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris, în dosarele gimnastelor Ana Maria Bărbosu și Sabrina Maneca Voinea (OG 24/15 și OG 24/16).