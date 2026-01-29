Anunţul avocatului Anei Bărbosu, după ce medalia de la Jocurile Olimpice 2024 a fost retrasă provizoriu - Antena Sport

Tribunalul Federal Elvețian a retras provoriu medalia de bronz câştigată de Ana Bărbosu la Jocurile Olimpice 2024, la sol, iar avocatul gimnastei de 19 ani a venit cu o primă reacţie.
Tribunalul Federal Elveţian a aprobat contestaţia depusă de americani, fiind anulată decizia iniţială luată de Tribunalul de Arbitraj Sportiv, care îi dăduse bronzul gimnastei noastre şi i-o luase lui Jordan Chiles.
Medalia de bronz se poate întoarce la Ana Bărbosu
”În momentul de față, medalia de bronz se află în continuare în dispută la TAS. Medalia nu-i revine lui Jordan Chiles, se rejudecă la TAS prin analiza admisibilității.
Ei au depus niște înregistrări, pe care Tribunalul Federal Elvețian l-a recunoscut ca fiind un calup de înregistrări. Se va pune în balanță cu problemele existente la dosar. Dacă se va respinge, practic se va confirma hotărârea TAS-ului. (n.r. Există posibilitatea reală ca Ana Bărbosu să fie în continuare medaliată cu bronz?). Da, categoric!”, a spus avocatul Sabin Gherdan, citat de digisport.ro.
Comunicatul de presă emis de avocaţii Anei Bărbosu
”Tribunalul Federal Elvețian a comunicat în cursul zilei de azi, 29 ianuarie, soluțiile în cele cinci dosare ce au avut ca obiect căile de atac formulate împotriva hotărârilor pronunțate de Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne, Divizia Ad-Hoc din cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris, în dosarele gimnastelor Ana Maria Bărbosu și Sabrina Maneca Voinea (OG 24/15 și OG 24/16).
Forul suprem elvețian a respins atât cererea de recurs formulată de către Jordan Chiles cât și cea a Sabrinei Maneca Voinea. De asemenea, a respins cererea de revizuire formulată de către Sabrina Maneca Voinea și a admis în parte, cu trimitere spre rejudecare către Tribunalul de Arbitraj Sportiv, cererile de revizuire înregistrate de Jordan Chiles și USA Gymnastics.
Pentru a decide în acest mod, Tribunalul Federal Elvețian a reținut vicii grave de procedură comise de către Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne respectiv de către Federația Internațională de Gimnastică: „având în vedere toate circumstanțele și în special eroarea gravă de notificare comisă de către TAS, pe de-o parte, și neglijența gravă atribuită Federației Internaționale de Gimnastică care nu a implementat un mecanism care să asigure controlul respectării termenului limită pentru reclamanți în timpul competiție, pe de altă parte, este oportun să se considere îndeplinite condițiile revizuirii”.
Astfel, a admis parțial revizuirea în sensul retrimiterii cauzei la TAS pentru a se analiza admisibilitatea și valoarea probantă a înregistrării depuse după încheierea dezbaterilor de către partea americană.
Așadar, din perspectivă practică, acordarea medaliei olimpice de bronz la proba de sol la gimnastică se află în continuare în dispută în fața Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la Lausanne”.
Tribunalul Federal Elveţian ar fi găsit anumite vicii de colaborare între TAS şi cei din apărarea lui Jordan Chiles. Până când va fi rejudecat cazul, medalia nu va aparţine nimănui. Mai mult, americanii se laudă că ar avea noi probe video.
