Bernadette Szocs şi ceilalţi tricolori de la tenis de masă şi-au aflat primii adversari de la Jocurile Olimpice 2024 - Antena Sport

Bernadette Szocs şi ceilalţi tricolori de la tenis de masă şi-au aflat primii adversari de la Jocurile Olimpice 2024 Echipa de tenis de masă a României - Profimedia Images Bernadette Szocs şi ceilalţi tricolori de la tenis de masă şi-au aflat primii adversari de la Jocurile Olimpice 2024. Miercuri după amiază s-au tras la sorţi meciurile de simplu, dublu mixt şi echipe feminin din turneul olimpic de tenis de masă, iar sportivii tricolori şi-au aflat adversarii. În concursul de simplu masculin, Eduard Ionescu se va înfrunta în 32-imi cu nigerianul Quadri Aruna, în timp ce Ovidiu Ionescu îl va întâlni pe croatul Andrej Gacina. Bernadette Szocs şi ceilalţi tricolori de la tenis de masă şi-au aflat primii adversari de la Jocurile Olimpice 2024 La simplu feminin, tot în 32-imi, Elizabeta Samara se va lupta cu Solomiya Brateyko, din Ucraina, iar Bernadette Szocs o va înfrunta pe singaporeza Zhou Jingyi. În optimile concursului de dublu mixt, perechea formată din Ovidiu Ionescu şi Bernadette Szocs va juca împotriva unei perechi australiene, Nicholas Lum / Minhyung Jee. În optimile concursului feminin pe echipe, România se va duela cu echipa Indiei.

Meciurile se vor disputa în ziua de 26 iulie.

Bernadette Szocs este pregătită pentru Jocurile Olimpice 2024

Bernadette Szocs este pregătită pentru Jocurile Olimpice 2024. Românca speră să obţină o medalie la Paris, acolo unde face parte din echipa României, dar va juca şi la simplu feminin şi la dublu mixt alături de Ovidiu Ionescu.

„De fiecare dată când am avut o creaţie din asta, am făcut ceva special pentru un anumit concurs, mi-a ţinut noroc. Îmi doresc foarte mult medalia olimpică şi am zis să fac ceva special.

Reclamă

Sinceră să fiu, imi plac tatuajele, dar niciodată nu mi-am imaginat pe mine, dar dacă iau medalia olimpică nu pot spune că nu o să-mi fac, sunt şanse, dar nu pot promite. Am încredere că suntem o echipă unită şi vom reuşi să aducem multe medalii pentru România”, a declarat Bernadette Szocs, în exclusivitate pentru Antena Sport. România participă la 4 probe la Jocurile Olimpice Echipa feminină a României pentru JO de la Paris va fi alcătuită din Bernadette Szocs, Elizabeta Samara şi Adina Diaconu, în timp ce Andreea Dragoman va fi rezervă. România va participa în concursul de tenis de masă de la Jocurile Olimpice de la Paris în patru probe, cu cinci sportivi: echipa feminină – Bernadette Szocs, Elizabeta Samara şi Adina Diaconu, dublu mixt – Ovidiu Ionescu/Bernadette Szocs, simplu feminin – Bernadette Szocs şi Elizabeta Samara şi simplu masculin – Ovidiu Ionescu şi Eduard Ionescu. România nu a cucerit nicio medalie olimpică la tenis de masă, participând pentru prima oară la această disciplină sportivă la ediţia din 1992 de la Barcelona. La Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020, România a obţinut două locuri 5, la dublu mixt prin Bernadette Szocs şi Ovidiu Ionescu, şi la echipe feminin prin Daniela Dodean-Monteiro, Bernadette Szocs şi Elizabeta Samara.