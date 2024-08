Carlos Alcaraz le-a promis spaniolilor aurul la Jocurile Olimpice, înainte de finala cu Novak Djokovic: "Pregătiți-vă!" - Antena Sport

niciodată de semifinale. Am pierdut trei semifinale în primele mele patru Jocuri Olimpice. Am reușit să depășesc acest mare obstacol. Trebuie să fiu sincer și să spun că m-am gândit la toate semifinalele pe care le-am pierdut.

Am încercat doar să fiu concentrat pe moment. Am jucat împotriva unui jucător care se află într-o formă excelentă și care a ieșit la atac din ambele părți. Am încercat doar să-mi mențin concentrarea și să fac ceea ce trebuie să fac. În setul al doilea am avut emoții, emoții multe în general. Înainte de meci, în timpul meciului, foarte, foarte multe emoții. Dar sunt foarte bucuroas că am depășit acest obstacol și am obținut o medalie pentru țara mea”, a spus Novak Djokovic, în timpul interviului de pe teren.

Am realizat o mulțime de lucruri mărețe în acest sport, dar niciodată o finală la Jocurile Olimpice, așa că sunt foarte încântat. Sper că am adus bucurie fanilor sârbi și Serbiei, de asemenea și oamenilor din întreaga lume. Desigur, o să fiu cu gândul la Alcaraz mâine, dar sunt, de asemenea, recunoscătoar că am o zi liberă. Am nevoie de una”, a spus Novak Djokovic.