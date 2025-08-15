Cum arată clasamentul coeficienților UEFA după meciurile celor de la FCSB, CFR și Craiova. România a coborât - Antena Sport

Seara de joi din cupele europene a marcat trei partide ale formațiilor din Liga 1, decisive pentru calcularea coeficienților în clasamentul UEFA. FCSB a punctat datorită victoriei sale, în timp ce eșecurile CFR-ului și Universității Craiova au încurcat poziția României în ierarhie.
În urma celor trei rezultate de joi seara, țara noastră a coborât un loc în clasament și a fost devansată de Ungaria.
Cum arată situația coficienților în clasamentul UEFA
FCSB a învins-o pe Drita cu 3-1 în Kosovo și s-a calificat în play-off-ul Europa League, reușind de asemenea să obțină un punct pentru coeficient. Punctul respectiv se împarte la numărul de reprezentante pe care le-a trimis o țară în Europa, în cazul nostru patru, deoarece se pun la socoteală inclusiv formațiile eliminate, și anume “U” Cluj.
Astfel, România a câștigat 0.250 puncte, pentru că nici CFR, nici Universitatea Craiova nu au punctat în urma eșecurilor cu Braga și Spartak Trnava. Aflată înainte de seara de joi pe locul 23 în clasamentul coeficienților, campionatul nostru a fost devansat de cel al Ungariei, care a obținut 0.750 de puncte săptămâna aceasta. Toate cele trei echipe rămase din țara vecină de la nord-vest (din patru) au câștigat aseară, și anuem Ferencvaros, Gyor și Paksi.
Poziția cu numărul #23 din clasament este una extrem de importantă, deoarece dacă România o va câștiga, va obține dreptul de a trimite campioana din Liga 1 în turul doi preliminar al Ligii Campionilor și să sară de prima rundă. În acest moment, țara noastră mai are trei reprezentante în cupele europene, în timp ce Ungaria doar două, deci șansele matematice de a obține mai multe puncte aparțin momentan României.
[📊 UEFA Country Ranking – as of 14 Aug]
🇵🇱 Poland has almost caught 🇳🇴 Norway on 12th!
🇮🇱 Israel overtakes 🇨🇾 Cyprus on 19th.
🇭🇺 Hungary overtakes 🇷🇴 Romania on 23rd.
🇧🇬 Bulgaria overtakes 🇷🇺 Russia on 29th.
… pic.twitter.com/gl0W6F6sdc
— Football Meets Data (@fmeetsdata) August 14, 2025
